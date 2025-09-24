"Не тигр, а медведь": в Кремле ответили на слова Трампа о России

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром" и заявил об экономических проблемах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радио РБК сказал, что Кремль не может согласиться со всеми высказываниями Дональда Трампа относительно военного конфликта в Украине. Он объяснил изменение тона президента США встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Вчера между ними состоялась встреча. Разумеется, господин Трамп услышал, о том, что происходит, в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент, эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали", - сказал Песков.

Он также прокомментировал утверждение Трампа о том, что Россия является "бумажным тигром".

"Россия - никак не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. А бумажных медведей не бывает", - заявил Песков.

Что касается слов Дональда Трампа о больших экономических проблемах РФ, Песков ответил, что экономика России перестроилась под нужды военной операции в Украине и добавил, что "проблемы безусловно есть", они отягчаются санкционными ограничениями.

"При этом внесен абсолютно сбалансированный бюджет. (…) Все социальные обязательства выполняются и будут выполняться в полном объеме", - заверил Песков.

Представитель Кремля добавил, что президент РФ по-прежнему высоко ценит готовность Трампа помогать в урегулировании конфликта в Украине. Но, говоря о встрече Путина и Зеленского, пресс-секретарь отметил, что встреча без подготовки - "пиар-акция, обреченная на провал".

Напомним, вчера Дональд Трамп заявил, что полностью понял "военную и экономическую ситуацию между Украиной и Россией". Он пришел к выводу, что Украина при поддержке Европейского Союза в состоянии бороться и "вернуть ее в первоначальное состояние". А президент Украины Владимир Зеленский высказался о месте проведения возможных переговоров с Россией и заявил, что готов провести их, например, в Казахстане.

