В Киеве ответили на предложение Путина о встрече с Зеленским в Москве
Опубликовано:
Глава украинского МИД Андрей Сибига в соцсети Х высказался о предложении Владимира Путина касательно проведения встречи с президентом Зеленским в Москве, передает NUR.KZ
По словам министра, президент России манипулирует, выдвигая неприемлемые условия.
"Сейчас не менее семи стран готовы провести встречу между лидерами Украины и России, чтобы положить конец войне. Это Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива", - написал Сибига.
По его словам, Зеленский готов к такой встрече в любой момент.
Напомним, что президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги визита в Китай и ответил на вопросы журналистов.
Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать на переговоры в Москву.
"Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2282133-v-kieve-otvetili-na-predlozhenie-putina-o-vstreche-s-zelenskim-v-moskve/
