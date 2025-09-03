В Киеве ответили на предложение Путина о встрече с Зеленским в Москве

Глава украинского МИД Андрей Сибига в соцсети Х высказался о предложении Владимира Путина касательно проведения встречи с президентом Зеленским в Москве, передает NUR.KZ

По словам министра, президент России манипулирует, выдвигая неприемлемые условия.

"Сейчас не менее семи стран готовы провести встречу между лидерами Украины и России, чтобы положить конец войне. Это Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива", - написал Сибига.

По его словам, Зеленский готов к такой встрече в любой момент.

Напомним, что президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги визита в Китай и ответил на вопросы журналистов.

Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать на переговоры в Москву.

"Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин.

