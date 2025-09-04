"Пригласил меня в Москву": Владимир Зеленский отреагировал на предложение Путина
Владимир Зеленский впервые лично отреагировал на предложение главы Российской Федерации Владимира Путина приехать в Москву, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК-Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции в Париже, где отреагировал на предложение Владимира Путина приехать в Москву.
"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.
В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.
"Но пока мы не видим их желания окончания войны. А взрослые лидеры со встречи такого уровня должны выходить с каким-то результатом, желательно - окончание войны", - добавил Зеленский.
Напомним, накануне Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги визита в Китай и ответил на вопросы журналистов, в том числе и по ситуации в Украине.
"Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин.
