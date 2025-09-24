Трамп назвал Россию "бумажным тигром" и заявил, что Украина может отвоевать утерянные территории

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social опубликовал пост, в котором заявил о больших экономических проблемах Российской Федерации, передает NUR.KZ.

Дональд Трамп заявил, что полностью понял "военную и экономическую ситуацию между Украиной и Россией". Он пришел к выводу, что Украина при поддержке Европейского Союза в состоянии бороться и "вернуть ее в первоначальное состояние".

"Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, изначальные границы, с которых началась эта война, вполне могут быть вариантом. Почему бы и нет? Россия бесцельно сражается уже три с половиной года в войне, которую реальной военной Силе следовало бы выиграть меньше, чем за неделю. Это не выделяет Россию. На самом деле, это очень сильно выставляет ее "бумажным тигром", - написал Трамп.

По его словам, жители России "в будущем узнают, что происходит с экономикой страны, где большая часть денег уходит на борьбу с Украиной". По мнению президента США, в таком случае Украина сможет не только вернуть свои территории, но еще и "пойти дальше".

"Путин и Россия испытывают большие экономические проблемы, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с ним все, что захочет", - добавил Трамп.

Накануне на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским президента США Дональда Трампа спросили о том могут ли страны НАТО сбивать самолеты России при нарушении, он ответил утвердительно. До этого Организация Североатлантического договора (НАТО) обратилась к России с предупреждением после обвинений в нарушении воздушного пространства в Польше и Эстонии. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский высказался о месте проведения возможных переговоров с Россией и заявил, что готов провести их, например, в Казахстане.

