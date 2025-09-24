Трамп назвал Россию "бумажным тигром" и заявил, что Украина может отвоевать утерянные территории
Опубликовано:
Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social опубликовал пост, в котором заявил о больших экономических проблемах Российской Федерации, передает NUR.KZ.
Дональд Трамп заявил, что полностью понял "военную и экономическую ситуацию между Украиной и Россией". Он пришел к выводу, что Украина при поддержке Европейского Союза в состоянии бороться и "вернуть ее в первоначальное состояние".
"Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, изначальные границы, с которых началась эта война, вполне могут быть вариантом. Почему бы и нет? Россия бесцельно сражается уже три с половиной года в войне, которую реальной военной Силе следовало бы выиграть меньше, чем за неделю. Это не выделяет Россию. На самом деле, это очень сильно выставляет ее "бумажным тигром", - написал Трамп.
По его словам, жители России "в будущем узнают, что происходит с экономикой страны, где большая часть денег уходит на борьбу с Украиной". По мнению президента США, в таком случае Украина сможет не только вернуть свои территории, но еще и "пойти дальше".
"Путин и Россия испытывают большие экономические проблемы, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с ним все, что захочет", - добавил Трамп.
Накануне на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским президента США Дональда Трампа спросили о том могут ли страны НАТО сбивать самолеты России при нарушении, он ответил утвердительно.
До этого Организация Североатлантического договора (НАТО) обратилась к России с предупреждением после обвинений в нарушении воздушного пространства в Польше и Эстонии.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский высказался о месте проведения возможных переговоров с Россией и заявил, что готов провести их, например, в Казахстане.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Зеленский выразил готовность провести переговоры с Путиным в Казахстане
- Токаев высказался о ситуации в Газе и Украине
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2289699-tramp-nazval-rossiyu-bumazhnym-tigrom-i-zayavil-chto-ukraina-mozhet-otvoevat-uteryannye-territorii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах