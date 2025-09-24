Зеленский выразил готовность провести переговоры с Путиным в Казахстане
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о месте проведения возможных переговоров с Россией и заявил, что готов провести их, например, в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.
Глава Украины дал большое интервью телеканалу Fox News. На вопрос ведущего о возможной встрече с президентом России, Зеленский подтвердил, что он готов к переговорам с Владимиром Путиным.
При этом он отметил, что не может провести встречу в Москве, но готов к различным вариантам.
"Мы предложили различные места для встречи - Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, нейтральную Европу, такую как Австрия или Швейцария, если хотите, можно встретиться, например, в Казахстане", - сказал Зеленский.
Ранее Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги визита в Китай и ответил на вопросы журналистов, в том числе и по ситуации в Украине.
"Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин.
Первым на это предложение ответил глава украинского МИД Сибига - по словам министра, президент России манипулирует, выдвигая неприемлемые условия.
Позже президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции в Париже, где отреагировал на предложение Владимира Путина приехать в Москву.
В дальнейшем Зеленский дал интервью ABC News, в котором рассказал, почему не может принять предложение о переговорах в Москве, и пригласил Путина в Киев.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Токаев высказался о ситуации в Газе и Украине
- "Им было очень стыдно": Трамп "запретил" странам Европы закупать нефть и газ у России
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2289693-zelenskiy-vyrazi-gotovnost-provesti-peregovory-s-putinym-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах