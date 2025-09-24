Зеленский выразил готовность провести переговоры с Путиным в Казахстане

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о месте проведения возможных переговоров с Россией и заявил, что готов провести их, например, в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Глава Украины дал большое интервью телеканалу Fox News. На вопрос ведущего о возможной встрече с президентом России, Зеленский подтвердил, что он готов к переговорам с Владимиром Путиным.

При этом он отметил, что не может провести встречу в Москве, но готов к различным вариантам.

"Мы предложили различные места для встречи - Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, нейтральную Европу, такую как Австрия или Швейцария, если хотите, можно встретиться, например, в Казахстане", - сказал Зеленский.

Ранее Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги визита в Китай и ответил на вопросы журналистов, в том числе и по ситуации в Украине. "Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин. Первым на это предложение ответил глава украинского МИД Сибига - по словам министра, президент России манипулирует, выдвигая неприемлемые условия. Позже президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции в Париже, где отреагировал на предложение Владимира Путина приехать в Москву. В дальнейшем Зеленский дал интервью ABC News, в котором рассказал, почему не может принять предложение о переговорах в Москве, и пригласил Путина в Киев.

