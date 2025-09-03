Путин предложил Зеленскому приехать в Москву

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги визита в Китай и ответил на вопросы журналистов, в том числе и по ситуации в Украине.

Как сообщает РБК, президент России на пресс-конференции подвел итоги четырехдневного визита в Китай и сделал ряд заявлений. Так, Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать на переговоры в Москву.

"Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин.

ТАСС пишет, что Путин никогда не исключал возможность встречи с Зеленским, но проведение встречи с Зеленским в его нынешнем статусе - это "путь в никуда".

Также глава РФ сказал, что Украина имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности, но не должна это делать за счет России. При этом Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не в ЕС.

Путин также уточнил, что вопрос о "гарантиях безопасности Украине в обмен на территории" никогда не ставился, и считает, что Киеву для вопроса по территориям нужен референдум. Это требует отмены военного положения, а значит, выборов.

По данным РИА Новости, Путин сказал, что Россия борется не столько за территории, сколько за права людей.

"Мы вообще, честно говоря, хочу это подчеркнуть, мы же боремся не столько за территории, сколько за права человека и за право людей, которые проживают на этих территориях: говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры, в рамках традиций, которые переданы от прежних поколений, от их отцов, от дедов и так далее", - сказал президент РФ.

Напомним, сегодня на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел парад, который посвящен 80-летию Победы во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов. На трибунах среди почетных гостей - Токаев, Путин, Ким Чен Ын и другие лидеры.

Мы также писали, что президент США Дональд Трамп вновь заявил, что "очень разочарован" Владимиром Путиным в контексте российско-украинской войны. Также сказал, что США будут "делать что-то", чтобы остановить гибель людей.

До этого Трамп выразил мнение, что трехсторонняя встреча его, Путина и Зеленского состоится, но усомнился в перспективе двусторонних переговоров России и Украины.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.