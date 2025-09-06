Зеленский пригласил Путина в Киев в ответ на его предложение

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью ABC News, в котором рассказал, почему не может принять предложение Владимира Путина о переговорах в Москве, передает NUR.KZ.

Зеленский стал гостем программы "This Week". Украинский лидер прокомментировал предложение, которое на днях сделал Путин.

"Я не могу поехать в Москву, когда моя страна каждый день подвергается ракетным ударам, находится под обстрелом. Я не могу поехать в столицу этого террориста", - заявил Зеленский.

По его словам, Путин понимает это. Также глава Украины утверждает, что российский лидер не стремится к встрече с ним.

В ответ Зеленский предложил Путину в украинскую столицу.

"Он может приехать в Киев", - заявил в интервью президент Украины.

На днях Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги визита в Китай и ответил на вопросы журналистов, в том числе и по ситуации в Украине.

"Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин.

Первым на это предложение ответил глава украинского МИД Сибига - по словам министра, президент России манипулирует, выдвигая неприемлемые условия.

Позже президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции в Париже, где отреагировал на предложение Владимира Путина приехать в Москву.

"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.

