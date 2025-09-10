Глава Минфина США пригрозил санкциями России

Министр финансов США Скотт Бессент провел встречу с посланником Европейской комиссии по санкциям Дэвидом Салливаном и пригрозил России санкциями из-за ситуации в Украине, передает NUR.KZ.

Об этом глава американского Минфина написал в соцсети Х.

По его словам, прежний подход в отношениях с Россией пока не сработал - ситуация в Украине не движется к миру.

"Соединенные Штаты и Европейский союз едины во мнении о важности прекращения войны в Украине, и все варианты остаются на столе в рамках стратегии президента по поддержке мирных переговоров. Идти по-прежнему не сработало.

Мы готовы принять решительные меры против России, но наши европейские партнеры должны полностью поддержать нас в этом, чтобы добиться успеха. Я ясно дал это понять сегодня на встрече с посланником по санкциям Дэвидом О'Салливаном", - написал Бессент.

На прошлой неделе Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по ситуации в Украине и заявил, что приглашает Зеленского в Москву.

"Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин.

Первым на это предложение ответил глава украинского МИД Сибига - по словам министра, президент России манипулирует, выдвигая неприемлемые условия.

Позже президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции в Париже, где отреагировал на предложение Владимира Путина приехать в Москву.

"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.

Позже глава Украины пригласил Путина в Киев в ответ на его предложение.

А в минувшие выходные премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Россия осуществила массированный удар по городам страны, пострадало здание правительства в Киеве.

