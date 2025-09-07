"Впервые за время войны": Украина обвинила Россию в атаке на здание правительства (фото)
Опубликовано:
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Россия осуществила массированный удар по городам страны, пострадало здание правительства в Киеве. В России информацию пока не подтвердили.
В Telegram-канале премьер-министра Украины Юлии Свириденко опубликованы фото здания правительства страны с горящими верхними этажами.
"Этой ночью Россия осуществила очередной массированный удар по Украине. Под огнем оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг, Одесса. Так, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу", - заявила Свириденко.
Она также заявила, что "мир должен отреагировать на разрушения" и призвала мировое сообщество к "усиление санкционного давления".
Информацию об атаке на здание правительства подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко.
В России официально информацию об атаке на здание правительства Украины не подтверждали. При этом РБК приводит данные Минобороны России, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. При этом, информацию об атаке подтверждают крупные западные СМИ.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Зеленский пригласил Путина в Киев в ответ на его предложение
- Путин: Договориться с Украиной будет практически невозможно
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2283243-vpervye-za-vremya-voyny-ukraina-obvinila-rossiyu-v-atake-na-zdanie-pravitelstva-foto/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах