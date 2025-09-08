Трамп заявил о готовности ко "второй фазе" санкций против России

Президент США утвердительно ответил на вопрос о готовности перейти ко "второй фазе" санкций против России - фрагмент беседы Дональда Трампа с журналистами опубликовали на YouTube-канале Fox News.

В воскресенье, 7 сентября, в Вашингтоне журналисты спросили главу Белого дома о готовности перейти ко "второй фазе" санкций в отношении России.

"Да, я готов", - заявил Трамп.

Однако, что будет включать эта "вторая фаза" санкций, президент США не уточнил. Также он не сообщил информации касательно сроков.

"Are you ready to move to the second phase of sanctions against Russia?"@POTUS: "Yeah, I am." pic.twitter.com/I2tGWy6QJC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 7, 2025

