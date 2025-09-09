"У нас есть ответы": Зеленский высказался о российских ударах по энергетическим объектам Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на российские удары по украинской энергетической инфраструктуре - об этом он заявил в своем обращении в Telegram-канале, передает NUR.KZ.

Он сообщил, что провел заседание ставки по технологическим вопросам, где обсуждали безопасность энергосистемы, обеспечение войск и новые вызовы.

"Россияне вновь концентрируют удары на наших энергетических объектах. Конечно, у нас есть ответы на это, и мы будем продолжать реагировать, но главным приоритетом является стабильность системы", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что заслушал отчеты о производстве наших беспилотных летательных аппаратов - их качестве и объемах производства.

"Я благодарен всем производителям, которые наращивают поставки, в том числе и оружия дальнего действия. Сегодня также были доклады от военных - о ситуации на передовой и снабжении наших войск. Наибольшее внимание уделяется Донецкой, Харьковской и Запорожской областям. Продолжаются постоянные удары России по Херсону. Интенсивные боевые действия также продолжаются в приграничных районах Сумской области", - заявил о ситуации Зеленский.

Отметим, на днях глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что мир будет достигнут только когда Украина "станет регионом или округом" Российской Федерации".

В минувшие выходные премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Россия осуществила массированный удар по городам страны, пострадало здание правительства в Киеве.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.