Дональд Трамп появился на публике после слухов о его смерти и сделал ряд заявлений

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что "очень разочарован" Владимиром Путиным в контексте российско-украинской войны. Также сказал, что США будут "делать что-то", чтобы остановить гибель людей.

Сегодня, 2 сентября, было анонсировано выступление президента США Дональда Трампа на необъявленную тему, которое должно было начаться в 23:00 по времени Астаны. Однако оно началось с опозданием на 30 минут.

По данным РБК, Дональд Трамп появился на запланированной пресс-конференции в Белом доме спустя несколько дней отсутствия на публике на фоне слухов о его смерти, которые он назвал "сумасшедшими". Президент США заявил, что не видел этих сообщений.

"Я не делал ничего два дня, а все уже начали говорить: "С ним, должно быть, что-то не так". (...) Это фейковые новости", - сказал Трамп.

Также американский лидер заявил, что узнал "кое-что очень интересное" в ответ на вопрос журналиста о том, говорил ли президент США с российским коллегой Владимиром Путиным на неделе.

Кроме того, во время телефонного интервью корреспонденту CNN Скотту Дженнингсу американский лидер Дональд Трамп вновь сказал, что крайне разочарован президентом России Владимиром Путиным.

"Я очень разочарован им. У нас с ним всегда были прекрасные отношения. Я очень разочарован. Тысячи людей гибнут. Это не американцы, которые гибнут, а русские и украинцы, и их тысячи, и это война, которая не имеет смысла", - сказал Трамп.

Он также сообщил о намерении предпринять действия по урегулированию конфликта в Украине, чтобы остановить гибель людей.

"И мы будем делать что-то, чтобы помочь людям жить. Знаете, это не вопрос Украины - это вопрос помощи людям жить. Каждую неделю умирают 7 тыс. человек, в основном солдаты, но 7 тыс. человек, и если я могу помочь остановить это, я считаю своим долгом сделать это", - добавил президент США.

А газета The Times пишет, что у Трампа, похоже, не осталось идей относительно продвижения мирного процесса в Украине, поскольку истек его очередной двухнедельный срок, а встреча Путина и Зеленского, которую он хотел, так и не состоялась.

"Спустя более чем две недели после саммита с Путиным на Аляске и встречи европейских лидеров с Зеленским в Белом доме Трамп начал испытывать разочарование из-за отсутствия импульса к двусторонней встрече, которую он рассматривал в качестве следующего шага", - пишет издание.

Издание напоминает, что на днях Трамп признал, что рассчитывал на личные отношения с Путиным для достижения прогресса. При этом он отметил, что уверен в том, что трехсторонняя встреча состоится.

Напомним, в конце июля Дональд Трамп заявил, что разочарован в Путине и пересмотрит ранее озвученный срок в 50 дней на урегулирование конфликта в Украине.

Затем, 15 августа состоялась встреча лидеров. Трамп прилетел в Анкоридж примерно за полчаса до Путина. Глава США прилетел раньше, но ждал в своем самолете приземления судна российского коллеги. Также СМИ опубликовали кадры встречи Трампа и Путина - лидеры США и России пожали руки и уехали на одном авто.

Позже президент России подвел итоги своих переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске - он считает, что они прошли в конструктивной атмосфере.

Дональд Трамп тоже подвел итоги переговоров - по его словам, пока цели достичь не удалось, но есть очень хорошие шансы ее достичь.

