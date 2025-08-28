"Путин и Зеленский не готовы": Белый дом анонсировал заявление Трампа по войне в Украине
Опубликовано:
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт анонсировала заявление президента США Дональда Трампа по ситуации в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Левитт выступила на брифинге для СМИ, в ходе которого заявила, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не готовы закончить конфликт между странами.
"Путин и Зеленский не готовы самостоятельно положить конец этой войне. Трамп сделает дополнительные заявления по этому поводу позже", - сказала она.
По ее словам, президент США Дональд Трамп "не был ни рад" ударам по Киеву, ни удивлен ими, а продолжает наблюдать за происходящим.
Напомним, в ночь на четверг украинские города подверглись атаке российских ракет и дронов. В Киеве в результате удара частично обрушился жилой дом. По данным властей, жертвами атаки в столице стали по меньшей мере 18 человек, более 40 человек пострадали. В Минобороны России заявили, что нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины.
После этого канцлер Германии Фридрих Мерц выразил убежденность в том, что предполагаемой встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Канцлер Германии заявил, что встреча Путина и Зеленского не состоится
- "Россия уклоняется от этого": Зеленский сообщил о разговоре с Эрдоганом и возможных переговорах
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2280255-belyy-dom-zayavil-o-negotovnosti-putina-i-zelenskogo-zakonchit-konflikt/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах