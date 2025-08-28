"Путин и Зеленский не готовы": Белый дом анонсировал заявление Трампа по войне в Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт анонсировала заявление президента США Дональда Трампа по ситуации в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Левитт выступила на брифинге для СМИ, в ходе которого заявила, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не готовы закончить конфликт между странами.

"Путин и Зеленский не готовы самостоятельно положить конец этой войне. Трамп сделает дополнительные заявления по этому поводу позже", - сказала она.

По ее словам, президент США Дональд Трамп "не был ни рад" ударам по Киеву, ни удивлен ими, а продолжает наблюдать за происходящим.

Напомним, в ночь на четверг украинские города подверглись атаке российских ракет и дронов. В Киеве в результате удара частично обрушился жилой дом. По данным властей, жертвами атаки в столице стали по меньшей мере 18 человек, более 40 человек пострадали. В Минобороны России заявили, что нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины.

После этого канцлер Германии Фридрих Мерц выразил убежденность в том, что предполагаемой встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится.

