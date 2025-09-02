В США анонсировали новое заявление Трампа

Сегодня, 2 сентября, президент США Дональд Трамп намерен выступить с новым заявлением на необъявленную тему, передает NUR.KZ со ссылкой на Roll Call.

Исходя из рабочего графика, опубликованного пресс-службой руководителя вашингтонской администрации, президент США выступит из Белого дома в 23:00 по времени Астаны. Тема его обращения не уточняется.

"В 14:00 (23:00 по Астане - прим. ред.) президент сделает заявление из Овального кабинета", - написано в графике Дональда Трампа.

Отмечается, к освещению выступления будет допущен пул журналистов Белого дома.

Напомним, недавно пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт анонсировала заявление президента США Дональда Трампа по ситуации в Украине.

Позже Трамп выразил мнение, что трехсторонняя встреча его, Путина и Зеленского состоится, но усомнился в перспективе двусторонних переговоров России и Украины.

До этого, 22 августа, Белый дом анонсировал выступление президента США Дональда Трампа. Тогда он выступил со специальным обращением по чемпионату мира по футболу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.