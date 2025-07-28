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    "Я очень разочарован Путиным": Трамп заявил, что сократит срок ультиматума для России

    Опубликовано:

    Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019
    Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019 году. Фото: Mikhail Klimentyev / Sputnik / AFP via Getty Images

    Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в Путине и пересмотрит ранее озвученный срок в 50 дней на урегулирование конфликта в Украине, передает NUR.KZ.

    "Я очень разочарован в президенте Путине. Поэтому нам придется пересмотреть это, и я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что, думаю, я уже знаю ответ", - сказал американский президент в эфире Fox News - отрывок из интервью с этим фрагментом публикуется в соцсети Х.

    Напомним, 14 июля Трамп пригрозил России "жесткими пошлинами" и дал 50 дней на урегулирование ситуации в Украине.

    А вчера сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп "теряет терпение" из-за слишком медленного продвижения ситуации по Украине.

    Ранее президент США в интервью телеканалу NBC News пообещал в ближайшее время выступить с важным заявлением по России.

    До этого, 3 июля, Путин и Трамп вновь поговорили по телефону. Как сообщал помощник Путина, они обменялись мнениями по ситуации в Украине. Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий.

    Позже, комментируя журналистам разговор, Трамп заявил, что недоволен беседой, поскольку не видит прогресса.

    Мы также писали, что Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз" на фоне недовольства действиями Путина. Кроме того, ранее СМИ писали, что Трамп готовит подписать закон об ужесточении санкций в отношении России, но при определенных условиях.

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