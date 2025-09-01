Власти Украины заявили о задержании подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что задержан подозреваемый в убийстве бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия, которое произошло в субботу. По словам Зеленского, он дал первые показания. О его личности пока ничего не известно, но МВД заявляет, что задержан он был в Хмельницкой области.

«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия, — написал он в ночь на понедельник в соцсетях. — Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены».

Позднее Зеленский добавил, что говорил с генпрокурором Украины Русланом Кравченко, который доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого.

«Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства. Вся команда правоохранителей, сотрудники прокуратуры продолжают работать круглосуточно» — заявил украинский лидер, поблагодарив «каждого, кто привлечен к этой работе».

Глава МВД Игорь Клименко, тем временем, сообщил, что правоохранительные органы пока не раскрывают многих деталей.

«Скажу только, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега», — заявил он.

По словам Клименко, подозреваемый был задержан в Хмельницкой области, а раскрытие убийства находилось под личным контролем президента Украины.

«В очередной раз полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины показали высокий профессиональный уровень. Через 24 часа после убийства уже вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов — задержали. Больше деталей позже будет от полиции», — добавил он.

Убийство Парубия произошло во Франковском районе Львова. Подозреваемый, как сообщалось, произвел несколько выстрелов, в результате которых 54-летний политик скончался на месте.

Нападавший скрылся — для его поиска в городе ввели план «Сирена». Очевидцы сообщали, что убийца был одет в форму курьера основанного в Испании сервиса доставки Glovo.

