USAID официально закрывается, заявил Рубио

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в свое аккаунте в соцсети Х сообщил об официальном закрытии Агентства США по международному развитию (USAID), передает NUR.KZ.

По словам главы госдепартамента, с января администрация Трампа сэкономила налогоплательщикам десятки миллионов долларов.

"С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. С небольшим набором ключевых программ, переданных в госдепартамент, USAID официально в режиме закрытия", - написал Рубио.

Он также сообщил, что Росс Воут возглавил процесс по ликвидации агентства.

Напомним, в январе этого года пресс-служба Белого дома опубликовала данные о некоторых тратах USAID. В списке финансируемых проектов - оперы и мюзиклы о трансгендерах.

Затем стало известно, что Агентство США по международному развитию отправило большинство сотрудников по всему миру в административный отпуск. А Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть".

На этом фоне депутат мажилиса РК Магеррам Магеррамов предложил проверить, какие проекты в Казахстане финансировало нашумевшее USAID - Агентство США по международному развитию.

Мы писали и о том, что жительница страны Багила Балтабаева запустила новую петицию, в которой она потребовала закрыть представительство USAID в Казахстане и запретить пропаганду ЛГБТ.

Позже стало известно, что администрация Дональда Трампа прекращает выплату более 90% премий USAID. А Марк Рубио сообщил, что в стране официально прекращено действие 83% программ Агентства по международному развитию (USAID).

В июле USAID официально свернуло все программы иностранной помощи.

