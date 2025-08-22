"Трамп не такой, каким мы его видим": Лукашенко порассуждал об урегулировании конфликта в Украине

Александр Лукашенко рассказал журналистам, каким видит Трампа, а также отметил, что Россия и Беларусь будут требовать гарантий, что Украина не станет в будущем плацдармом нападения.

Как сообщает БЕЛТА, президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов 22 августа, охарактеризовал, какой ему видится личность президента США Дональда Трампа.

"Трамп не такой, каким мы его видим", - сказал Лукашенко.

Уточняется, что в публичном поле появляются какие-то фрагменты выступлений Трампа, плюс накладывают свой отпечаток особенности перевода, и складывается впечатление, что он импульсивный, непоследовательный.

"Нет. Это человек понимающий. Ему бы побольше таких надежных людей (в команде - прим. авт.), я думаю, польза от этого будет. Тем более что он настроен на мир", - сказал глава Беларуси.

Также в контексте разговоров о предоставлении Украине неких гарантий безопасности Лукашенко заявил журналистам, что Беларусь и Россия будут настаивать, чтобы Украина в будущем не стала плацдармом для нападения.

Он отметил, что европейцы хотят сами выступить такими гарантами вместе с американцами. "Россияне, конечно, сейчас категорически против, чтобы там были иностранные войска. Это россиянам не нужно", - сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси также отметил, что "нужно быть реалистами" - даже если сейчас удастся договориться о сокращении армии в Украине или ограничениях на объемы вооружений, то это не значит, что в будущем "не мытьем, так катанием" ситуация может измениться.

"Да, будем настаивать с россиянами, чтобы этого не было. Чтобы они (Украина - прим. авт.) не были агрессивной страной, чтобы это не было плацдармом для нападения на нас в будущем", - сказал Александр Лукашенко.

Что касается возможности предоставления тех или иных гарантий со стороны Беларуси, Лукашенко сказал: "Подключимся. Но не рвемся туда".

Напомним, за несколько часов до встречи президентов США и России на Аляске Дональд Трамп поговорил по телефону с главой Беларуси Александром Лукашенко.

Ранее в конце июля глава Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минскую область заявил, что страна "на всякий случай" готовится к войне.

К слову, ранее Лукашенко заявлял, что нападение на территорию Беларуси будет означать начало третьей мировой войны.

"Хочу предупредить наших противников, наших соперников. Нападение на Беларусь, запомните, - это третья мировая война", - заявил он.

Напомним, в начале прошлого года президент Беларуси заявил, что его страна должна быть готова к возможной войне. При этом он отметил, что конфликт им не нужен.

Позже Лукашенко вновь заявил, что в его стране ведется подготовка военных подразделений, в войска поставляется вооружение. Он также подчеркнул, что Беларусь никому ничем не угрожает.

"Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли: нам эту дай бог обработать", - заявил Лукашенко.

При этом до этого белорусский президент отмечал также, что война в Украине показала, что Беларуси надо всерьез заниматься обороной.

"Мы знаем, что Украина - это только начало, и это, знаете, цветочки. Ягодки могут ждать нас впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется", - сказал Лукашенко.

