"Украина – это только цветочки": Лукашенко рассказал о недавних переговорах с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске заявил, что ситуация в Украине показала, что им надо всерьез заниматься обороной. Его слова приводятся в Telegram-канале "Пул Первого".

Сегодня президент Беларуси на встрече с губернатором Краснодарского края России Вениамином Кондратьевым в Минске заявил, что его стране надо серьезно заниматься делами обороны.

"СВО (специальная военная операция – прим. ред.) в Украине подтолкнула нас к тому, что надо и обороной серьезно заниматься", – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Последние переговоры с Россией, по его словам, были посвящены вопросам обороны и безопасности.

"Мы знаем, что Украина – это только начало, и это, знаете, цветочки. Ягодки могут ждать нас впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется. Нас больше всего настораживает Польша, да и Россию в том числе. Но за Польшей стоит Америка, они решили разрушить все, что здесь есть", – сказал Лукашенко.

Как заявил президент Беларуси, в 2020 году планировалось сделать его страну "разделительной линией" между РФ и востоком, западом.

"Но не получилось, поэтому мы уделяем огромное внимание "оборонке", – сказал он.

Также Лукашенко отметил, что в нынешнее время невозможно воевать без технологий. И сейчас Беларусь развивает ракетное производство с Китаем, еще они перешли на российские технологии и занимаются созданием своих ракет.

Напомним, последняя встреча президентов РФ и Беларуси состоялась 15 сентября в России. Сообщалось, что основными темами переговоров стали международная повестка и региональная проблематика, совместные задачи в экономике, в частности, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общая большая работа в сфере импортозамещения.

Между тем на встрече с Путиным в июле Лукашенко заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" просятся на Запад, а именно – в сторону Польши.

В конце августа власти Польши, Литвы и Латвии заявили о готовности полностью закрыть свои границы с Беларусью, если там продолжат оставаться наемники из ЧВК "Вагнер", которые расположились там после июньского мятежа Евгения Пригожина.