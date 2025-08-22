США прекратили обмен данными о переговорах по Украине с "Пятью глазами"

Директор Нацразведки США подписала директиву, согласно которой информация о переговорах России и Украине не будет предоставляться другим странам, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS News.

Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники, директор национальной разведки Тулси Габбард несколько недель назад издала директиву для разведки США, в которой предписывалось не передавать никакую информацию, касающуюся мирных переговоров между Россией и Украиной, разведывательным партнерам — союзникам США, в частности членам альянса "Пяти глаз".

"Директива классифицировала всю аналитическую информацию и сведения, связанные с нестабильными российско-украинскими мирными переговорами, как «NOFORN» (не подлежит распространению за рубежом), что означало невозможность передачи информации другим странам или иностранным гражданам.

Меморандум также ограничивал распространение материалов, касающихся мирных переговоров, ведомствами, которые подготовили или предоставили разведданные", - говорится в материале.

При этом документ не запрещает делиться информацией, собранной другими ведомствами, не относящимися к разведке, или военной оперативной информацией, не связанной с переговорами, — например, сведениями, которыми США делятся с украинскими военными для содействия их оборонительным операциям.

Издание обратилось за разъяснениями в Управление национальной разведки, однако там переадресовали вопросы в Белый дом. В Белом доме на запрос журналистов не ответили.

Напомним, по данным РБК, "Пять глаз" — разведывательный альянс США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании, который обменивается данными радиоэлектронной разведки.

ТАСС уточняет, что корни альянса "Пять глаз" отходят к периоду Второй мировой войны, когда Великобритания и США объединили усилия для взлома германских шифровальных машин. Сотрудничество Лондона и Вашингтона в сфере радиоэлектронной разведки были документально закреплено в 1946 году. Затем к договору присоединились Канада (1948 год), Австралия и Новая Зеландия (1956 год).

К слову, в феврале СМИ писали, что США задумались об исключении Канады из альянса "Пяти глаз".

