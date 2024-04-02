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Лукашенко вновь заявил, что Беларусь готовится к войне

Опубликовано:

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Natalia Kolesnikova / AFP via Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что в его стране ведется подготовка военных подразделений, в войска поставляется вооружение, передает NUR.KZ со ссылкой на БелТА.

Посетив с рабочим визитом город Гродно, президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз поднял тему готовности страны к военным действиям.

"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне", - не я это придумал, это очень правильно сказано", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, в Беларуси ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники.

"Если оттуда (из недружественных стран - прим. ред.) кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить - беда", - сказал президент Беларуси.

Он также подчеркнул, что Беларусь никому ничем не угрожает.

"Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли: нам эту дай бог обработать", - заявил Лукашенко.

Напомним, 20 февраля президент Беларуси заявил, что его страна должна быть готова к возможной войне. При этом он отметил, что конфликт им не нужен.

В начале 2022 года президент Александр Лукашенко обвинил США в подталкивании к войне, чуть позже он заявил, что Запад стремится повоевать "чужими руками".

В сентябре прошлого года Лукашенко отметил, что война в Украине показала, что Беларуси надо всерьез заниматься обороной.

"Мы знаем, что Украина - это только начало. И это, знаете, цветочки: ягодки могут ждать нас впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется.

Нас больше всего настораживает Польша, да и Россию в том числе. Но за Польшей стоит Америка - они решили разрушить все, что здесь есть", - сказал Лукашенко.

В начале января Александр Лукашенко подписал поправки к закону, согласно которым к кандидату в президенты Беларуси предъявляются новые требования. Одно из них - у экс-глав государства появятся гарантии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2077577-lukashenko-vnov-zayavil-chto-belarus-gotovitsya-k-voyne/

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