"Путин не понимает": Зеленский высказался о завершении войны в Украине
В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский высказался об окончании войны и гарантиях безопасности для его страны, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.
Украинский лидер прокомментировал слова Трампа о том, что выиграть войну, только обороняясь, невозможно.
"Эту войну надо завершать. Надо давить на Россию, чтобы война завершилась. Ничего, кроме силы и давления, Путин не понимает. Конечно, мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы защитить наше государство и защитить наших людей.
Президент Трамп абсолютно правильно говорит: не только в обороне это надо делать. Но в то же время не уменьшаем усилий в дипломатии, во всех наших контактах с партнерами, чтобы все же состоялись переговоры, и именно такие, которые могут приблизить мир", - заявил Зеленский.
Он отметил, что сейчас советники по нацбезопасности работают над гарантиями безопасности для Украины.
"Сейчас каждый день добавляет контуров будущей архитектуры безопасности для Украины. Оружие, финансирование, взаимодействие с нашими партнерами, силы на земле, в воздухе, на море. И каждый день будут новые шаги партнеров в поддержку Украины - у меня будет много дипломатической работы", - заключил глав Украины.
Ранее издание Politico писало, что европейские лидеры не верят в искренность намерений Владимира Путина заключить мирное соглашение, поэтому они разработали свой план.
А британские СМИ писали, что европейские лидеры планируют ввести новые санкции против России, если Путин откажется от участия в трехсторонней встрече с Зеленским и Трампом.
Между тем Трамп заявил, что уже начал подготовку ко встрече Путина и Зеленского. После переговоров президентов России и Украины Трамп надеется провести встречу в трехстороннем формате.
