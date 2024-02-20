Беларусь должна быть готова к войне, заявил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна должна быть готова к возможной войне. При этом он отметил, что конфликт им не нужен, передает NUR.KZ со ссылкой на БелТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил сегодня на расширенном совещании с руководящим составом госорганов системы обеспечения нацбезопасности. Он заявил, что его страна должна быть готова к войне.

"Нам война не нужна, поэтому мы должны быть к ней готовы и ментально, и стратегически. Что касается осознания серьезности момента, отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Не в силах снять напряжение и международное право", – говорит Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что Запад пытается "создать новые, но уже подконтрольные США и Евросоюзу региональные инициативы".

"План до невозможности примитивен. Он должен включить в себя помимо Польши, Румынии, Венгрии и Словакии "нейтральные" Украину и Беларусь. При условии, что Беларусь будет "отрезана" от России", – заявил он.

Напомним, в начале 2022 года президент Беларуси обвинил США в подталкивании к войне, чуть позже он заявил, что Запад стремится повоевать "чужими руками".

В сентябре прошлого года Лукашенко отметил, что война в Украине показала, что Беларуси надо всерьез заниматься обороной.

"Мы знаем, что Украина – это только начало, и это, знаете, цветочки. Ягодки могут ждать нас впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется. Нас больше всего настораживает Польша, да и Россию в том числе. Но за Польшей стоит Америка, они решили разрушить все, что здесь есть", – сказал Лукашенко.

В начале января Александр Лукашенко подписал поправки к закону, согласно которым к кандидату в президенты Беларуси предъявляются новые требования. Одно из них – у экс-глав государства появятся гарантии.