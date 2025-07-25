Лукашенко заявил, что в Беларуси готовятся к войне (видео)

Глава Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минскую область заявил, что страна "на всякий случай" готовится к войне, передает NUR.KZ.

Видеоролики с поездки Лукашенко опубликовал Telegram-канал "Пул Первого". Глава Беларуси ознакомился с ходом уборочной кампании и поговорил с рабочими.

"Девчонки, готовьтесь. Война начнется — пойдете как минимум хлеба убирать", — заявил Лукашенко.

На это одна из девушек ответила, что надеется, что война все же не начнется.

"Я тоже надеюсь, но к войне готовимся на всякий случай", — сказал в ответ Лукашенко.

К слову, ранее Лукашенко заявлял, что нападение на территорию Беларуси будет означать начало третьей мировой войны.

"Хочу предупредить наших противников, наших соперников. Нападение на Беларусь, запомните, — это третья мировая война", — заявил он.

Напомним, в начале прошлого года президент Беларуси заявил, что его страна должна быть готова к возможной войне. При этом он отметил, что конфликт им не нужен.

Позже Лукашенко вновь заявил, что в его стране ведется подготовка военных подразделений, в войска поставляется вооружение. Он также подчеркнул, что Беларусь никому ничем не угрожает.

"Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли: нам эту дай бог обработать", - заявил Лукашенко.

При этом до этого белорусский президент отмечал также, что война в Украине показала, что Беларуси надо всерьез заниматься обороной.

"Мы знаем, что Украина - это только начало, и это, знаете, цветочки. Ягодки могут ждать нас впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется", - сказал Лукашенко.

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