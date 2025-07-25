Лукашенко заявил, что в Беларуси готовятся к войне (видео)
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Глава Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минскую область заявил, что страна "на всякий случай" готовится к войне, передает NUR.KZ.
Видеоролики с поездки Лукашенко опубликовал Telegram-канал "Пул Первого". Глава Беларуси ознакомился с ходом уборочной кампании и поговорил с рабочими.
"Девчонки, готовьтесь. Война начнется — пойдете как минимум хлеба убирать", — заявил Лукашенко.
На это одна из девушек ответила, что надеется, что война все же не начнется.
"Я тоже надеюсь, но к войне готовимся на всякий случай", — сказал в ответ Лукашенко.
К слову, ранее Лукашенко заявлял, что нападение на территорию Беларуси будет означать начало третьей мировой войны.
"Хочу предупредить наших противников, наших соперников. Нападение на Беларусь, запомните, — это третья мировая война", — заявил он.
Напомним, в начале прошлого года президент Беларуси заявил, что его страна должна быть готова к возможной войне. При этом он отметил, что конфликт им не нужен.
Позже Лукашенко вновь заявил, что в его стране ведется подготовка военных подразделений, в войска поставляется вооружение. Он также подчеркнул, что Беларусь никому ничем не угрожает.
"Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли: нам эту дай бог обработать", - заявил Лукашенко.
При этом до этого белорусский президент отмечал также, что война в Украине показала, что Беларуси надо всерьез заниматься обороной.
"Мы знаем, что Украина - это только начало, и это, знаете, цветочки. Ягодки могут ждать нас впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется", - сказал Лукашенко.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2268696-lukashenko-zayavil-chto-v-belarusi-gotovyatsya-k-voyne-video/
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