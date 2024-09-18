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Нападение на Беларусь станет началом третьей мировой войны, заявил Лукашенко

Опубликовано:

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Alexander Nemenov / Getty Images

Во время торжественного мероприятия по случаю Дня народного единства в Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможном начале третьей мировой войны, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт президента.

"Мы едины в стремлении жить на родной земле своим умом и трудом. Единство для нас - главное условие развития нации. Поэтому нас не одолели ни коричневая чума, ни лихие 90-е, ни пандемии, ни попытки цветных мятежей, ни грабительские санкции и военные угрозы", - заявил в ходе своего выступления президент Беларуси Александр Лукашенко.

Говоря о том, что на перекрестке цивилизаций Беларусь то и дело становилась полигоном для чужих войн и местом разборок сильных держав, Лукашенко заявил, что теперь Беларуси как никогда раньше есть чем ответить на внешнюю агрессию.

"Я уже говорил: белорусское миролюбие не следует понимать и принимать за слабость. Когда я говорю об этом, вы не подумайте, что я блефую или сгущаю краски. Нет. Как никогда раньше нам есть чем ответить.

Мы это все проходили. Потому что мы живем в эпицентре на перекрестке всех путей. Но я хочу просто в связи с этим предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает еще. Не надо это делать! Это не пойдет на пользу не только региону Европы, но и всей планете. Нападение на Беларусь, запомните это, - это третья мировая война. Поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни россиянам, они это прекрасно понимают, ни американцам, которые хотят отсидеться за океаном, этого делать нельзя", - подчеркнул белорусский лидер.

Напомним, в начале года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна должна быть готова к возможной войне. При этом он отметил, что конфликт им не нужен.

В апреле этого года Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что в его стране ведется подготовка военных подразделений, в войска поставляется вооружение. Он также подчеркнул, что Беларусь никому ничем не угрожает.

"Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли: нам эту дай бог обработать", - заявил Лукашенко.

При этом в сентябре прошлого года Лукашенко отмечал также, что война в Украине показала, что Беларуси надо всерьез заниматься обороной.

"Мы знаем, что Украина - это только начало, и это, знаете, цветочки. Ягодки могут ждать нас впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется. Нас больше всего настораживает Польша, да и Россию, в том числе. Но за Польшей стоит Америка, они решили разрушить все, что здесь есть", - сказал Лукашенко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2162692-napadenie-na-belarus-stanet-nachalom-tretey-mirovoy-voyny-zayavil-lukashenko/

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