Израиль начал вторжение в город Газа

Армия обороны Израиля начала первые шаги по вторжению в город Газа. Это подтвердил официальный представитель ЦАХАЛ, передает NUR.KZ со ссылкой на The Jerusalem Post.

Как сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин, силы ЦАХАЛ уже контролируют окраины города Газа.

Кроме того, он подтвердил, что на этой неделе израильтянам будет разослано около 60 000 писем о призыве на военную службу, еще 20 000 будут разосланы позднее в этом месяце.

Дефрин также заявил, что ЦАХАЛ работает над тем, чтобы предоставить достаточно места для безопасной эвакуации мирных жителей Газы, а также для получения ими помощи и медицинской помощи.

Накануне сообщалось, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату Газы - ожидается мобилизация резервистов. Операция получила название "Колесницы Гидеона 2".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Израиле задумались о полной оккупации сектора Газа после того, как ХАМАС опубликовал кадры с истощенными заложниками. На одном из видео мужчина плачет и говорит, что у него закончились еда и вода и что в тот день он съел только три "крошки фалафеля". Он говорит, что не может стоять и ходить и "находится на грани смерти".

После этого Израиль обвинил ХАМАС в том, что он морит заложников голодом. Группировка отрицает обвинение, заявляя, что заложники едят то же, что и их бойцы и жители Газы, страдающие от голода.

Русская служба BBC сообщала, что израильский военный кабинет во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху обсуждают планы новой оккупации всей территории сектора Газа и военного пути освобождения заложников.

СМИ пишут, что правительство Израиля не объявляло, когда начнется операция в Газе, но израильская пресса предполагает, что армия двинется в город не сразу — сначала нужно, чтобы оттуда эвакуировались гражданские.

Между тем Нетаньяху заявил, что у Израиля не было другого выхода, кроме как расширить военную операцию в секторе Газа, чтобы добиться своей цели — полного разгрома ХАМАС.

Тем временем ХАМАС согласилось на предложение Израиля о прекращении огня. Это информацию журналистам подтвердил советник канцелярии Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

Однако Израиль не согласен на перемирие с ХАМАС с освобождением половины заложников.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.