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    Новости русской службы Би-би-си

    Мировые лидеры осудили видео с истощенными израильскими заложниками в Газе. Красный Крест требует доступа к ним

    Опубликовано:

    Протесты в Тель-Авиве
    Протесты в Тель-Авиве. Фото: Guisky Abas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

    Западные лидеры осудили опубликованные на минувшей неделе видео с истощенными израильскими заложниками в Газе. Красный Крест призвал предоставить доступ ко всем оставшимся в плену. В ответ ХАМАС заявил, что готов доставить заложникам помощь, если Израиль выполнит определенные условия.

    Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что «кадры заложников, выставленных на показ в пропагандистских целях, вызывают отвращение», и что заложников необходимо освободить «без каких-либо условий».

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он «потрясен» этими кадрами, добавив, что освобождение всех заложников является обязательным условием для прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

    Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ХАМАС «воплощением крайней жестокости», и отметил, что Франция продолжает неустанно работать над освобождением заложников, восстановлением прекращения огня и обеспечением доставки гуманитарной помощи в Газу.

    Он сказал, что эти усилия должны сопровождаться политическим урегулированием, с решением о создании двух государств, «где Израиль и Палестина будут жить бок о бок в мире». Франция недавно объявила о своем намерении признать палестинское государство наряду с Канадой и Великобританией при определенных условиях. Израиль решительно осудил эти шаги.

    Эти заявления прозвучали после того, как в четверг палестинская группировка «Исламский джихад» опубликовал видео с истощенным и плачущим Ромом Браславски, а в субботу ХАМАС обнародовал кадры с истощенным Эвиатаром Давидом.

    На одном из видео Браславски плачет и говорит, что у него закончились еда и вода и что в тот день он съел только три «крошки фалафеля». Он говорит, что не может стоять и ходить и «находится на грани смерти».

    Во втором видео Давид говорит: «Я не ел несколько дней… Еле достал питьевую воду», и видно, как он копает яму, по его словам, — собственную могилу.

    Израиль обвинил ХАМАС в том, что он морит заложников голодом. Группировка отрицает обвинение, заявляя, что заложники едят то же, что и их бойцы и жители Газы, страдающие от голода.

    Браславски, которому 21 год, и 24-летний Давид были похищены на музыкальном фестивале Nova 7 октября 2023 года во время нападения ХАМАС.

    По данным Израиля, в Газе остается 49 заложников из 251, захваченных в ходе нападения ХАМАС. Считается, что как минимум 27 их них уже мертвы. ХАМАС до сих пор не допускает гуманитарные организации к заложникам, и семьи практически не имеют информации об их состоянии.

    Министерство иностранных дел Израиля объявило, что Совет Безопасности ООН во вторник утром проведет специальное заседание по вопросу о положении заложников в Газе.

    После публикации видеороликов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил с семьями двух заложников, сказав, что испытал «глубокий шок», и заверив их, что усилия по возвращению всех заложников «будут продолжаться постоянно и без устали».

    В воскресенье Нетаньяху также поговорил с главой Красного Креста в регионе, попросив его немедленно принять участие в обеспечении заложников едой и медицинской помощью.

    Международный комитет Красного Креста заявил, что «потрясен» видеозаписями, которые «ярко свидетельствуют об угрожающих жизни условиях, в которых содержатся заложники».

    МККК вновь призвал предоставить ему доступ к заложникам, чтобы оценить их состояние, оказать им медицинскую помощь и облегчить контакты с их семьями.

    Израиль резко критиковал Красный Крест, в частности, за то, что он не помог заложникам, удерживаемым в Газе. МККК в ответ объяснил, что для работы в зонах конфликта он полагается на добрую волю воюющих сторон.

    В минувшие выходные в Тель-Авиве вновь собрались толпы протестующих и родственников заложников, призывая израильское правительство обеспечить освобождение заложников.

    Семьи Давида и Браславски заявили на митинге в субботу, что «все должны выбраться из этого ада, и как можно скорее».

    Семья Браславски заявила, что «им удалось сломить Рома», и обратилась к лидерам Израиля и США с просьбой вернуть их сына домой.

    Семья Давида заявила, что его «умышленно и цинично морят голодом в туннелях ХАМАС в Газе — он живой скелет, похороненный заживо».

    Голод в Газе

    Вооруженное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» заявило, что «положительно отреагирует» на любой запрос Красного Креста о доставке продовольствия и медикаментов заключенным, если в Газу будут открыты гуманитарные коридоры на регулярной и постоянной основе, а авиаудары на время доставки помощи будут прекращены.

    Между тем агентства ООН предупреждают, что в Газе «в настоящее время разворачивается худший сценарий голода». Из анклава ежедневно поступают сообщения о смертях от недоедания.

    Подконтрольное ХАМАС палестинское министерство здравоохранения заявило в воскресенье, что с начала войны от недоедания умерли 175 человек, в том числе 93 ребенка.

    В выходные появились новые сообщения об обстрелах израильскими войсками палестинцев, пытающихся получить гуманитарную помощь в пунктах распределения. По данным больниц в Газе, по меньшей мере 27 палестинцев были убиты.

    Би-би-си не может проверить и подтвердить эти данные. ООН, гуманитарные организации и некоторые союзники Израиля винят в продовольственном кризисе введенные Израилем ограничения на ввоз и доставку гуманитарной помощи. Израиль отвергает эти обвинения и возлагает ответственность на ХАМАС.

    Тем не менее в ответ на растущий международный резонанс Израиль на прошлой неделе объявил о мерах по увеличению объема помощи населению, включая приостановку боевых действий в некоторых районах на часть дня, разрешение на сброс грузов с воздуха и объявление безопасных маршрутов для конвоев с гуманитарной помощью.

    По данным израильского военного агентства COGAT, занимающегося доставкой помощи в Газу, за последнюю неделю в анклав было доставлено более 23 000 тонн гуманитарной помощи на 1200 грузовиках, однако сотни машин еще не прибыли в центры распределения помощи ООН и других международных организаций.

    Подконтрольная ХАМАС пресс-служба правительства Газы в воскресенье сообщила, что с момента ослабления Израилем ограничений в конце июля в сектор прибыло около 1600 грузовиков с гуманитарной помощью. Однако свидетели и источники в ХАМАС утверждают, что многие из этих грузовиков разграбили отчаявшиеся беженцы и вооруженные банды, отмечает агентство Reuters.

    «ХАМАС больше не угроза»

    Группа из около 600 отставных израильских чиновников, включая бывших руководителей спецслужб, направила письмо президенту США Дональду Трампу с призывом оказать давление на Израиль, чтобы тот немедленно прекратил войну в секторе Газа.

    «По нашему профессиональному мнению, ХАМАС больше не представляет стратегической угрозы для Израиля, — говорится в письме. — Ваш авторитет среди подавляющего большинства израильтян усиливает вашу способность направить премьер-министра Нетаньяху и его правительство в правильном направлении: прекратить войну, вернуть заложников, положить конец страданиям».

    Письмо подписали бывший глава «Моссада» Тамир Пардо, бывший глава «Шин-Бет» Ами Аялон, бывший премьер-министр Эхуд Барак, бывший министр обороны Моше Яалон и другие.

    «Сначала эта война была справедливой, оборонительной, но когда мы достигли всех военных целей, она перестала быть справедливой», — сказал Аялон.

    Бывшие высшие руководители возглавляют группу «Командиры за безопасность Израиля» (CIS), в прошлом не раз призывавшую правительство сосредоточиться на обеспечении возвращения заложников.

    «Остановите войну в Газе! От имени CIS, крупнейшей в Израиле группы бывших генералов ЦАХАЛ и „Моссада“, „Шин-Бет“, полиции и дипломатического корпуса, мы призываем вас положить конец войне в Газе. Вы сделали это в Ливане. Пришло время сделать это и в Газе», — написали они президенту США.

    Одновременно в израильской прессе появились сообщения, что Нетаньяху настаивает на расширении военных операций в Газе, поскольку непрямые переговоры с ХАМАС о прекращении огня зашли в тупик. Как сообщил израильский чиновник, широко цитируемый местными СМИ, Нетаньяху работает над освобождением заложников путем «военного разгрома ХАМАС».

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