Израиль утвердил операцию по захвату города Газа

Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату Газы - ожидается мобилизация резервистов. Операция получила название "Колесницы Гидеона 2".

Как сообщает Ynet, целью операции будет захват города, создание условий для прекращения боевых действий при освобождении всех заложников, а также демилитаризация Газы.

В настоящее время ожидается, что 60 тыс. резервистов должны будут получить призывные приказы, пишет The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Минобороны.

Отмечается, что резервистам будет дано как минимум две недели на подготовку, прежде чем они должны будут явиться на службу.

По оценкам экспертов, если наступление на город Газа будет продолжено, около 130 тыс. израильтян будут находиться в резерве во время операции, так как десятки тысяч резервистов уже находятся на службе.

Издание также пишет, что не все резервисты примут участие в операции по захвату Газы, поскольку некоторые из них будут заменять регулярные войска на других фронтах.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Израиле задумались о полной оккупации сектора Газа после того, как ХАМАС опубликовал кадры с истощенными заложниками. На одном из видео мужчина плачет и говорит, что у него закончились еда и вода и что в тот день он съел только три "крошки фалафеля". Он говорит, что не может стоять и ходить и "находится на грани смерти".

После этого Израиль обвинил ХАМАС в том, что он морит заложников голодом. Группировка отрицает обвинение, заявляя, что заложники едят то же, что и их бойцы и жители Газы, страдающие от голода.

Русская служба BBC сообщала, что израильский военный кабинет во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху обсуждают планы новой оккупации всей территории сектора Газа и военного пути освобождения заложников.

СМИ пишут, что правительство Израиля не объявляло, когда начнется операция в Газе, но израильская пресса предполагает, что армия двинется в город не сразу — сначала нужно, чтобы оттуда эвакуировались гражданские.

Между тем Нетаньяху заявил, что у Израиля не было другого выхода, кроме как расширить военную операцию в секторе Газа, чтобы добиться своей цели — полного разгрома ХАМАС.

Тем временем ХАМАС согласилось на предложение Израиля о прекращении огня. Это информацию журналистам подтвердил советник канцелярии Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

Однако Израиль не согласен на перемирие с ХАМАС с освобождением половины заложников.

