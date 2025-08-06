В Израиле задумались о полной оккупации Газы и освобождении заложников военным путем

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит с кабинетом министров план по освобождению заложников ХАМАС. Не исключена полная оккупация Газы.

Как сообщает РБК, вчера Нетаньяху провел заседание военно-политического кабинета, на котором начальник ЦАХАЛ Эяль Замир представил варианты продолжения боевых действий в секторе Газа. Их утвержденный план будет рассмотрен на расширенном заседании кабинета министров на этой неделе.

"ЦАХАЛ полностью готова к реализации любого решения, которое примет военно-политический кабинет", — говорится в заявлении канцелярии премьера.

По данным израильского портала Ynet, новая операция предусматривает боевые действия в городе Газа и лагерях беженцев в центральной части эксклава, где, предположительно, удерживаются израильские заложники.

Ожидается, что Нетаньяху также потребует проработать план оккупации сектора с его последующей поэтапной зачисткой по образу Западного берега.

Чиновники израильского правительства на условиях анонимности рассказали журналистам, что сам премьер склоняется к варианту с установлением полного контроля над эксклавом и введением там военной администрации.

Это подтверждает и Euronews. По информации агентства, на прошедшем заседании Нетаньяху заявил, что хочет полностью оккупировать весь сектор Газа, включая начало военных операций в районах, где, как предполагается, находятся оставшиеся заложники, удерживаемые ХАМАС.

"Мы должны продолжать стоять вместе и сражаться вместе, чтобы достичь поставленных нами военных целей: разгрома врага, освобождения наших заложников и гарантии того, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля", - цитирует издание израильского премьера.

Отметим, что Израиль заговорил об оккупации Газа после того, как ХАМАС опубликовал кадры с истощенными заложниками. На одном из видео мужчина плачет и говорит, что у него закончились еда и вода и что в тот день он съел только три "крошки фалафеля". Он говорит, что не может стоять и ходить и "находится на грани смерти".

После этого Израиль обвинил ХАМАС в том, что он морит заложников голодом. Группировка отрицает обвинение, заявляя, что заложники едят то же, что и их бойцы и жители Газы, страдающие от голода.

Согласно последним данным, в Газе остается 49 заложников из 251, захваченных в ходе нападения ХАМАС в 2023 году. Считается, что как минимум 27 их них уже мертвы. ХАМАС до сих пор не допускает гуманитарные организации к заложникам, и семьи практически не имеют информации об их состоянии.

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