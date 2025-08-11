jitsu gif
    Новости русской службы Би-би-си

    Нетаньяху: "Мы не хотим оставаться в Газе". ООН осуждает планы Израиля взять Газу под полный контроль

    Опубликовано:

    Биньямин Нетаньяху
    Биньямин Нетаньяху. Фото: Sean Gallup/Getty Images

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его план взятия под контроль города Газа не предполагает постоянную оккупацию сектора. Планы Израиля расширить военное присутствие в Газе обсуждает на экстренном заседании Совет Безопасности ООН.

    Израиль, по словам Нетаньяху, не стремится оккупировать Газу и предпринимает необходимые действия для освобождения заложников. Мировые СМИ, как сказал израильский премьер, представляют ситуацию в анклаве в искаженном свете, поддавшись на «пропаганду» ХАМАС.

    Премьер заявил, что у Израиля не было другого выхода, кроме как расширить военную операцию в секторе Газа, чтобы добиться своей цели — полного разгрома ХАМАС.

    «У Израиля нет другого выбора, кроме как довести дело до конца и полностью разгромить ХАМАС. Мы уже многого добились. Около 70–75% территории Газы находится под контролем Израиля, под военным контролем, — сказал он. — Но у нас осталось два опорных пункта. Это город Газа и центральные лагеря в Аль-Маваси».

    «Это лучший способ положить конец войне и лучший способ положить ей конец быстро, — сказал премьер-министр. — Я не хочу говорить о конкретных сроках, но речь идет о довольно коротких сроках, потому что мы хотим положить конец войне».

    Нетаньяху сформулировал пять принципов завершения войны. Это разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора Газа, израильский контроль над безопасностью в секторе и создание «альтернативной гражданской администрации», в которой не будет представителей ни ХАМАС, ни администрации Палестинской автономии.

    Премьер также настаивает, что операция поможет вернуть оставшихся в живых заложников, все еще удерживаемых ХАМАС — по оценкам, из 50 находящихся в плену израильтян 20 еще живы.

    Нетаньяху также обещал предоставить иностранным журналистам доступ в Газу, правда, под присмотром израильских военных. По его словам, хотя еще существуют проблемы с безопасностью, это можно сделать.

    «Мы выиграем войну, с поддержкой других или без нее», — заявил он.

    Мир против

    Израильский план с самого начала подвергся критике. Группа европейских стран выступила с предупреждением непосредственно перед чрезвычайным заседанием Совбеза.

    Заявление было сделано двумя постоянными членами Совета Безопасности — Великобританией и Францией — а также Данией, Грецией и Словенией. Они заявили, что предложение Нетаньяху ухудшит и без того катастрофическую ситуацию в Газе. В совместном заявлении также говорится, что это не поможет обеспечить возвращение заложников.

    Ранее глава правозащитной миссии ООН Волькер Тюрк предупредил, что планы Израиля приведут к «еще более массовому насильственному перемещению населения, новым убийствам и невыносимым страданиям» в Газе.

    Постпред Дании Кристина Маркус Лассен призвала Израиль отказаться от своих планов, которые, приведут лишь к новому кровопролитию.

    Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это решение «должно быть пересмотрено», а президент Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал этот шаг «настоящим преступлением».

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что приостановит экспорт в Израиль оружия, которое может быть использовано в секторе Газа. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал это решение «неправильным», добавив, что оно «приведет только к еще большему кровопролитию».

    Арабские страны, в том числе Египет, Иордания и Саудовская Аравия, также осудили эти предложения, назвав «настойчивость» «этнической чисткой».

    Министерство иностранных дел Китая заявило, что «Газа принадлежит палестинскому народу и является неотъемлемой частью палестинской территории», и призвало к немедленному прекращению огня.

    При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита в Великобританию заявил, что администрация Трампа хочет уничтожить ХАМАС, чтобы израильские гражданские лица больше не подвергались нападениям, но также хочет решить «гуманитарный кризис» в Газе.

    Протесты в Израиле

    В самом Израиле решение кабинета расширить военную операцию в Газе вызвало резкую реакцию: в субботу на улицы израильских городов вышли тысячи протестующих. Демонстрация в Тель-Авиве насчитывала десятки тысяч человек, по оценкам AFP, а группа, представляющая семьи заложников, заявила, что в митинге приняли участие до 100 000 человек.

    Протестующие, в том числе родственники оставшихся в Газе заложников, опасаются, что план Нетаньяху ставит под угрозу их жизни, и призвали правительство обеспечить их освобождение.

    Группа, представляющая семьи заложников, заявила в X: «Расширение боевых действий ставит под угрозу заложников и солдат — народ Израиля не готов рисковать их жизнью!»

    На Нетаньяху также давят его союзники по коалиции, требующие более жестких мер в отношении ХАМАС. Министр финансов Безалель Смотрич раскритиковал новый план как половинчатый.

    «Они в очередной раз решили повторить тот же подход, начав военную операцию, которая не направлена на достижение решительного разрешения», — заявил Смотрич.

    Члены крайне правого крыла кабинета Нетаньяху, в том числе Смотрич, сохраняют значительное влияние в коалиционном правительстве премьера на протяжении всей войны — их поддержка считается жизненно важной для удержания как минимум 61 места в парламенте, необходимого для большинства.

    Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, также представляющий крайне правые силы, заявил в воскресенье радиостанции Kan: «Победа возможна. Я хочу всю Газу, переселение и колонизацию. Этот план не поставит под угрозу войска».

    Ситуация в Газе

    Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы сообщило о пяти новых смертях от недоедания за последние 24 часа — двое из них дети.

    Согласно статистике министерства, общее число погибших от недоедания достигло 217 человек, включая 100 детей.

    В июле международные эксперты по продовольственной безопасности при поддержке ООН предупредили, что в секторе Газа «в настоящее время разыгрывается наихудший сценарий голода».

    В начале марта Израиль ввел полную блокаду на поставки помощи в Газу, которая была частично снята через 11 недель. В мае Гуманитарный фонд Газы (GHF), поддерживаемый Израилем и США, начал раздачу помощи в четырех точках сектора.

    В начале августа ООН сообщила, что с конца мая в поисках пищи были убиты по меньшей мере 1373 палестинца. Из них 859 человек были убиты вблизи объектов GHF, а 514 — на маршрутах, по которым проходили конвои с гуманитарной помощью. GHF опроверг данные ООН.

    Израиль ранее настаивал на отсутствии ограничений на поставки помощи, обвиняя ООН и гуманитарные организации в том, что они не распределяют ее должным образом, а ХАМАС — в том, что они ее крадут, что группировка последовательно отрицает. Израиль также заявлял, что в Газе нет голода, несмотря на свидетельства широкого распространения голода, недоедания и болезней.

