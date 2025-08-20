Израиль не согласен на перемирие с ХАМАС с освобождением половины заложников
Израиль требует освобождения всех заложников, остающихся в руках ХАМАС, заявил Би-би-си пресс-секретарь правительства страны Давид Менсер после того, как палестинская группировка приняла предложение прекратить огонь на 60 дней и освободить половину заложников.
Предложение исходило от стран-посредников, Катара и Египта, и, по словам катарских дипломатов, было «почти идентично» предложению США, которое Израиль ранее принял.
В июне посланник президента США Стив Уиткофф предложил прекращение огня на 60 дней с освобождением 10 живых заложников и передачей останков 18 мертвых в первый и седьмой день. Взамен Израиль должен был освободить 125 палестинских заключенных, отбывающих пожизненные сроки, 1111 задержанных в секторе Газа и передать останки 180 погибших палестинцев.
Израиль тогда согласился на это предложение, а ХАМАС отверг его, отчасти потому, что в нем не было гарантии, что временное перемирие перерастет в постоянное.
Новое предложение Израиль не отверг в явной форме, но Менсер сказал, что «частичные сделки» правительству больше не интересны.
«Теперь все изменилось. Премьер-министр представил план будущего Газы», — добавил пресс-секретарь.
О том, что ХАМАС принимает предложение, накануне написал в фейсбуке высокопоставленный представитель движения Басем Наим. Другие палестинские группировки также сообщили посредникам о своем одобрении.
«ХАМАС и палестинские фракции объявили о своем одобрении предложения, представленного им вчера египетскими и катарскими посредниками», — говорится в сообщении группировки в телеграме от 18 августа.
Палестинские источники сообщили, что согласны освободить 10 живых заложников и передать останки еще 18. Израиль предполагает, что из 50 остающихся в руках ХАМАС заложников лишь 20 остаются в живых.
Согласно предложению, пока действует 60-дневное перемирие, стороны смогли бы договориться о постоянном прекращении огня и освобождении оставшихся заложников.
Оккупация Газы
Израиль одобрил план по установлению контроля над городом Газа в начале августа, но официальные лица заявили, что его реализация может занять несколько недель, оставив возможность для перемирия, хотя Нетаньяху заявил, что план будет реализован «достаточно быстро» и с поражением ХАМАС положит конец войне.
Планы Израиля взять под контроль город Газа вызвали тревогу за рубежом и внутри страны, где в воскресенье десятки тысяч израильтян вышли на одни из крупнейших протестов с начала войны, призывая к заключению соглашения о прекращении боевых действий и освобождении заложников, удерживаемых в Газе с момента нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.
Тысячи палестинцев, опасаясь неминуемого наземного наступления ЦАХАЛ, покинули свои дома в восточных районах города Газа, которые в настоящее время непрерывно бомбят израильтяне, и направились на запад и юг анклава. В понедельник израильские танки продвинулись в пригород города Газа Сабра.
Начальник генерального штаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что война в Газе находится на переломном этапе, и «основное внимание будет уделяться усилению ударов по ХАМАС в городе Газа». В видеообращении, опубликованном его офисом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал: «Я, как и вы, вижу сообщения в СМИ, и из них можно сделать один вывод — ХАМАС находится под огромным давлением».
