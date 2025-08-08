Нетаньяху хочет взять Газу под полный контроль. План реоккупации сектора обсуждает Кабинет безопасности Израиля

Израильский военный кабинет во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху обсуждают планы новой оккупации всей территории сектора Газа. Перед заседанием Нетаньяху сказал в интервью американскому телеканалу Fox News, что намерен взять сектор Газа под полный контроль, но не насовсем.

Израильские военные уже контролируют 75% территории Газы. Cогласно новому плану, они займут всю территорию. Однако многие в Израиле считают, что этот план вряд ли позволит достичь заявленной цели — полного разгрома ХАМАС — и к тому же поставит под удар остающихся в живых заложников.

«Мы не хотим оставлять его себе. Мы хотим иметь периметр безопасности, мы не хотим управлять сектором. Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им как следует, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь. С ХАМАСом это невозможно», — так Нетаньяху ответил на вопрос, собирается ли Израиль взять под контроль весь сектор, как это было 20 лет назад, с 1967 по 2005 годы.

Телеканалу CNN Нетаньяху сказал, что управление сектором будет передано некой временной администрации.

На то, что Нетаньяху склоняется к решению об оккупации Газы, указывали анонимные утечки в СМИ в течение недели.

«Жребий брошен. Мы намерены полностью завоевать сектор Газа и разгромить ХАМАС», — цитировали местные журналисты слова высокопоставленного чиновника правительства.

При этом, по сообщениям прессы, против постоянной оккупации Газы выступает начальник израильского генштаба Эяль Замир, и его встреча с Нетаньяху на этой неделе прошла в напряженной атмосфере. По данным прессы, Замир заявил, что полная оккупация станет ловушкой для израильской армии.

После встречи пресс-служба правительства заверила, что армия выполнит любые решения правительства.

Сейчас Израиль контролирует около трех четвертей территории сектора. Исключение составляют город Газа на севере и районы с лагерями беженцев в центре.

По данным израильской прессы, оккупация оставшейся части Газы будет происходить поэтапно в течение пяти месяцев.

На первом этапе Израиль возьмет под полный контроль город Газа и переселит миллион его жителей на юг.

Второе наступление израильской армии последует через несколько недель, параллельно с увеличением объема гуманитарной помощи. ЦАХАЛ возьмет под контроль лагеря беженцев и районы, где, как предполагается, находятся заложники.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Адраи призвал в Х жителей районов районах аль-Дарадж и ат-Туффах в старой части города Газа «немедленно эвакуироваться». Людям рекомендуется направляться в в «гуманитарную зону», бедуинский прибрежный город аль-Маваси — сейчас там уже укрывается до полумиллиона палестинцев. Такие предупреждения ЦАХАЛ обычно распространяет перед началом боевых действий в конкретных районах.

По последним опросам, большинство израильтян хотело бы закончить войну, вернув оставшихся заложников, захваченных боевиками ХАМАС и союзных группировок 7 октября 2023 года.

Правительство же с самого начала заявляло, что намерено полностью разгромить ХАМАС и лишить его власти над сектором.

Лидер оппозиции Яир Лапид заявил в соцсети X, что решение занять весь сектор Газа означает новую войну, гибель остающихся заложников и миллиарды шекелей расходов.

Большинство стран мира считает оккупацию Израилем палестинских территорий незаконной. В июле прошлого года Международный суд ООН постановил, что оккупация Израилем палестинских территорий нарушает международное право.

По мнению этого суда, Израиль должен как можно скорее ликвидировать поселения на Западном Берегу и в Восточном Иерусалиме и выйти с этих территорий и из сектора Газа.

Израильские военные заявляют, что уже контролируют 75% территории Газы. Но, согласно предложенному плану, они займут всю территорию, в том числе районы, где сейчас скопились около двух миллионов местных жителей.

Неясно, что это будет означать для гражданского населения и для деятельности ООН и других гуманитарных организаций.

Около 90% из 2,1 миллиона жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома, некоторые — не один раз, и сейчас живут в очень тяжелых условиях. Гуманитарные организации и представители ООН заявляют, что многие палестинцы голодают, и обвиняют Израиль в препятствовании доставке жизненно важной помощи. Израиль это отрицает.

Ранее израильские войска не заходили в определенные районы, в том числе в центральную часть Газы, полагая, что там удерживаются заложники. В прошлом году после ввода наземных войск боевики убили шесть израильских заложников.

Представители Палестинской автономии, которая управляет частью оккупированного Западного берега, заранее осудили намерения Израиля и призвали международное сообщество вмешаться и предотвратить новую военную оккупацию.

Палестинцы отмечают, что крайне правые израильские министры открыто выступают за полную оккупацию и аннексию Газы и хотят в дальнейшем построить там новые еврейские поселения.

Семьи заложников, похищенных 7 октября 2023 года, опасаются, что планы оккупации Газы могут поставить под угрозу жизнь их близких. Как считается, в руках боевиков ХАМАС остаются 50 живых или мертвых заложников, живы из них около 20 человек. По опросам, три четверти израильтян поддерживают перемирие с целью возвращения заложников. Возле офиса Нетаньяху в Иерусалиме прошла акция протеста, в которой участвовали в том числе родственники заложников.

Многие близкие союзники Израиля также вряд ли одобрят такой шаг — они настаивают на прекращении войны и принятии мер по смягчению гуманитарного кризиса.

В последние недели Франция, Великобритания и Канада объявили о планах признания палестинского государства в сентябре.

На минувшей неделе примерно 600 отставных высокопоставленных израильских чиновников, включая бывших руководителей спецслужб, направили открытое письмо президенту США Дональду Трампу с призывом оказать давление на Нетаньяху, чтобы заставить того прекратить войну.

Один из подписавших письмо, бывший глава внутренней разведки Ами Аялон, заявил Би-би-си, что дальнейшие военные действия будут бесполезны.

«С военной точки зрения ХАМАС полностью уничтожен. С другой стороны, как идеология он приобретает все больший вес среди палестинского народа, на „арабской улице“, а также в мире ислама. Таким образом, единственный способ победить идеологию ХАМАС — это предложить лучшее будущее», — сказал он.

Шедшие последние месяцы непрямые переговоры с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников сорвались, а палестинские вооруженные группировки обнародовали три видеоролика, на которых показаны двое израильских заложников в крайней степени истощения.

«Ближневосточная Ривьера»

В 2005 году Израиль демонтировал поселения в секторе Газа и вывел оттуда свои войска: 15 августа началась реализация «плана по одностороннему размежеванию» от палестинцев.

В течение последующего месяца израильская армия эвакуировала из сектора Газа свыше шести тысяч израильских граждан. Более 20 поселений, в которых они проживали с 1967 года, были полностью снесены. Спустя месяц, 12 сентября, сектор Газа покинул последний израильский солдат.

Однако вместе с Египтом Израиль сохранил жесткий контроль над доступом на территорию анклава, его внешним периметром, воздушным пространством, омывающим Газу участком Средиземного моря и электромагнитным спектром.

Ультраправые политики в Израиле, к которым все больше примыкает Нетаньяху, давно выступали за реоккупацию сектора Газа, предлагая вернуть туда израильских поселенцев и заодно аннексировать Западный берег. Но до недавнего времени эти идеи не находили отклика в американской администрации.

Однако в феврале этого года президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы занять сектор Газа и создать там возможности для экономического развития, назвав при этом анклав «территорией под снос».

«США возьмут под контроль сектор Газа, и мы проведем там работу, — сказал он. — Мы будем отвечать за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на территории, выравнивание территории и избавление от разрушенных зданий. Мы создадим экономическое развитие и безграничное количество рабочих мест и жилья для людей в регионе».

Трамп предложил жителям Газы переселиться на новое место, предоставленное государствами на Ближнем Востоке.

Они, по задумке Трампа, могут оплатить и соответствующие расходы. В числе стран для переселения палестинцев он назвал Египет и Иорданию. По его словам, это может быть «одна территория или несколько».

Арабские союзники США, как и другие арабские страны в один голос отвергли любую идею переселения жителей Газы и повторили, что необходимо помнить о формуле «два государства для двух народов» в соответствии с международным планом.

Правда, некоторые аналитики предполагают, что риторика Трампа — это его своеобразная переговорная тактика, и президент ожидает встречных предложений другой стороны.

Трамп хочет добиться подписания новых Соглашений Авраама, после того как дипломатические отношения с Израилем во время его первого срока нормализовали ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан, прежде всего между Израилем и Саудовской Аравией.

На этом пути много преград, в частности, мешает позиция Биньямина Нетаньяху, который не раз прямо говорил, что выступает против создания государства Палестина.

Фактический правитель Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман также непреклонен и настаивает, что без решения палестинской проблемы не может быть нормализации.

