Что известно об израильском плане оккупации Газы

Кабинет безопасности Израиля в ночь на пятницу утвердил план взятия под контроль города Газа. Эта операция станет новым витком войны, идущей уже год и десять месяцев, и многие как в Израиле, так и за его пределами критикуют это решение правительства.

В городе Газа, на севере названного по нему сектора, сейчас живут сотни тысяч палестинцев. Точное число неизвестно, поскольку в ходе операций израильской армии против ХАМАС и союзных джихадистских группировок город был сильно разрушен, почти все население сектора неоднократно перемещалось с места на место.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал накануне американскому телеканалу Fox News, что намерен взять под контроль всю территорию сектора Газа, но затем передать управление им неким «арабским силам».

О новом плане действий Израиля пока известно немного.

Известно, что он основан на «пяти принципах прекращения войны»:

Разоружение ХАМАС

Освобождение всех живых и возвращение тел погибших заложников

Демилитаризация сектора Газа

Военно-полицейский контроль Израиля над сектором

Создание в секторе альтернативной гражданской администрации, которая не представляла бы ни ХАМАС, ни власти Палестинской автономии

Армия Израиля заявила, что будет готовиться к взятию под контроль города Газа и одновременно обеспечит гуманитарной помощью гражданское население вне зон боевых действий.

Пока не ясно, идет ли речь о новых объемах помощи, и будет ли она распределяться через много критикуемый, созданный Израилем и США Гуманитарный фонд Газы или же через какие-то другие каналы.

Почему Израиль планирует занять только город Газа?

Перед совещанием кабинета Нетаньяху говорил, что Израиль планирует взять под контроль всю территорию сектора, в плане же речь идет только о городе Газа.

Дело в том, что, по заявлениям израильской стороны, она уже контролирует три четверти сектора. По оценке ООН, до 80% территории сектора Газа приходится на установленные Израилем милитаризованные зоны или зоны обязательной эвакуации.

Теперь же армия должна будет впервые с начала войны полностью взять под контроль и крупнейший палестинский город.

По оценке Би-би-си, занятие Газы, скорей всего, станет первым шагом в окончательном взятии под контроль всего сектора.

Некоторые обозреватели предполагают, что Израиль угрожая полной оккупацией, надеется подтолкнуть ХАМАС к уступкам на застопорившихся переговорах о перемирии.

Когда Израиль займет город Газа?

Правительство Израиля не объявляло, когда начнется операция в Газе, но израильская пресса предполагает, что армия двинется в город не сразу — сначала нужно, чтобы оттуда эвакуировались гражданские.

Правительство заявило, что на совещании военного кабинета рассматривался и некий альтернативный план — и было решено, что он не приведет к победе над ХАМАС и освобождению заложников.

По сведениям израильской прессы, речь о плане, который предложил начальник генштаба Эяль Замир. Он открыто высказывался против операции в городе Газа.

Кому можно передать управление сектором?

Как отмечает международный шеф-корреспондент Би-би-си Лиз Дусет, Нетаньяху всегда очень расплывчато говорил о планах на будущее относительно Газы, и в этот раз, говоря о передаче власти неким «арабским силам», он тоже был немногословен.

Возможно, он имел в виду Иорданию и Египет, которые проявляли готовность к сотрудничеству с Израилем.

Однако и эти страны заявляли, что не собираются входить в Газу на штыках израильских войск.

Ни о каких сроках передачи власти в секторе Израиль пока не говорит.

ХАМАС обещал ответить на израильскую оккупацию «яростным сопротивлением».

Реакция в регионе и мире

Биньямина Нетаньяху за его новый план критикуют многие иностранные лидеры, организации, а также семьи заложников, остающихся в руках боевиков.

Кроме того, израильское военное командование говорит, что их задачи в секторе Газе выполнены и ХАМАС перестал быть организованной военной силой и в этом смысле больше не представляет угрозы для Израиля.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил планы эскалации военных действий и заявил, что они лишь приведут к новому кровопролитию.

С похожими по содержанию — хоть и разными по тону — заявлениями выступили, в частности, МИД Турции, глава МИД Финляндии, глава МИД Австралии и Верховный уполномоченный ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Кроме того, израильский Форум семей заложников заявил, что это решение правительства Нетаньяху приведет к «колоссальной катастрофе и для заложников, и для израильских солдат».

Главный союзник Израиля, США, новый план не критиковали. Президент Дональд Трамп во вторник сказал, что полная оккупация Газы — это «по большому счету на выбор Израиля», а американский посол Майк Хакаби заявил, что план израильского правительства Америку не затрагивает.

«Не наше дело — говорить им, что делать, а чего не делать», — заметил Хакаби.

