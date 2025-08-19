ХАМАС согласилось на перемирие с Израилем

Советник канцелярии Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщил, что Израиль получил ответ от ХАМАС на предложение о прекращении огня, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что ХАМАС согласилось на переданное 17 августа предложение от Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта с Израилем, а также об освобождении половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных.

Гендельман подтвердил агентству, что Израиль через посредников получил ответ от ХАМАС.

Euronews сообщает, что ХАМАС согласился отпустить половину удерживаемых в секторе Газа израильских заложников в обмен на некоторое число палестинских заключенных.

Обмен должен будет состояться в рамках 60-дневного прекращения огня.

Как отмечается, предложение египетских и катарских посредников, на которое согласился ХАМАС, включает в себя также отход израильских военных из глубины Газы, с тем чтобы обеспечить беспрепятственный ввоз в анклав гуманитарной помощи.

