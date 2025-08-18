"О, это хорошо": Трамп на встрече с Зеленским съязвил на тему выборов президента Украины

Общаясь с представителями СМИ, Дональд Трамп съязвил на тему непроведения выборов президента в Украине во время действия военного положения, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По данным телеканала президент Дональд Трамп съязвил о непроведении выборов во время войны в Украине. Во время общения с прессой, Владимир Зеленский заявил, что готов провести президентские выборы, но только после окончания войны с Россией.

Он напомнил, что по закону в Украине проводить выборы во время конфликта невозможно.

"Нам нужно перемирие повсюду - на поле боя, в небе и на море, чтобы люди могли проводить демократические, открытые и законные выборы", - сказал Зеленский.

Дональд Трамп также позволил себе реплику, спросив, если через три года США будут воевать с кем-либо, можно ли не проводить выборы. Дело в том, что через три года должен закончиться срок полномочий Трамп.

"Если мы (США - прим. ред.) вдруг окажемся с кем-то в состоянии войны, выборов больше не будет? О, это хорошо", - сказал Трамп.

Встреча Трампа и Зеленского в США

Напомним, 18 августа в США прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ обратили внимание, что Зеленский надел на встречу пиджак. По некоторым данным, на этом настоял Белый дом.

Отвечая на вопросы СМИ, Трамп и Зеленский подчеркнули, что хотят прекращения войны. Трамп заявил, что независимо от того, как пройдет встреча с Зеленским и европейскими лидерами, американская поддержка Украины сохранится.

А Владимир Зеленский заявил, что Украина готова найти "дипломатический способ" прекращения войны с Россией и отметил, что Киев заинтересован в трехсторонней встрече с Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, Трамп не исключил отправки американских войск в Украину для поддержания потенциального мирного соглашения.

