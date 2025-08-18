"Выставили большую карту Украины": СМИ сообщили о методе давления на Зеленского в Белом доме
Представители СМИ заметили, что после окончания пресс-конференции между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, в Овальный кабинет занесли большую карту Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.
По данным агентства, в Овальном кабинете, напротив стола, где сидели Дональд Трамп и Владимир Зеленский, после общения со СМИ была выставлена большая карта Украины.
"Восточная часть страны, закрашенная розовым цветом, отображала территорию, которую в настоящее время контролируют российские вооруженные силы - примерно 20% территории страны.
Это было суровым напоминанием для украинцев, находящихся в зале, о текущем положении дел в этой почти четырехлетней войне - и могло бы стать для Трампа наглядным поводом усилить давление на Зеленского, требуя от него обмена земли на мир, когда собравшиеся представители СМИ разошлись", - пишет издание.
Встреча Трампа и Зеленского в США
Напомним, 18 августа в США прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ обратили внимание, что Зеленский надел на встречу пиджак. По некоторым данным, на этом настоял Белый дом.
Отвечая на вопросы СМИ, Трамп и Зеленский подчеркнули, что хотят прекращения войны. Трамп заявил, что независимо от того, как пройдет встреча с Зеленским и европейскими лидерами, американская поддержка Украины сохранится.
А Владимир Зеленский заявил, что Украина готова найти "дипломатический способ" прекращения войны с Россией и отметил, что Киев заинтересован в трехсторонней встрече с Москвой и Вашингтоном.
Кроме того, Трамп не исключил отправки американских войск в Украину для поддержания потенциального мирного соглашения. Также сообщалось, что Дональд Трамп съязвил на тему непроведения выборов президента в Украине во время действия военного положения.
