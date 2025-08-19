"Путин должен вести себя хорошо, а Зеленский - проявить гибкость": Трамп сделал новые заявления
Опубликовано:
Президент США Дональд Трамп на следующий день после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским дал интервью телеканалу Fox News и сделал ряд заявлений.
Дональд Трамп дал интервью по телефону, которое транслировалось в эфире телеканала Fox News. Издания Украины и России опубликовали выдержки из речи Трампа.
По данным украинского издания "Страна", Трамп высказался о возможной встрече Путина и Зеленского.
"Сначала дайте ему, дайте им встретиться. Знаете, они не были совсем уж лучшими друзьями, у них не очень-то получалось ладить друг с другом. Я вчера звонил президенту Путину, и у нас с ним хорошие отношения. Но, знаете ли, это важно только в том случае, если мы что-то делаем, в противном случае мне все равно.
У меня с ним хорошие отношения, но я хочу, чтобы все было сделано. Я надеюсь, что президент Путин будет вести себя хорошо, а если нет, ситуация будет тяжелой. Я надеюсь, что Зеленский, президент Зеленский, сделает то, что должен. Он также должен проявить гибкость", - заявил президент США.
Также издание приводит цитату Трампа о том, что "невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО". Также глава США заявил, что пока он остается на посту, американских войск в Украине не будет.
Кроме того, Трамп заявил, что Франция, Британия и Германия хотят разместить свои войска в Украине, и это "не создаст проблем с Россией". А издание РБК-Украина приводит слова Трампа, что Украина "получит много земли".
Также ряд цитат Трампа приводит российское агентство РИА Новости. По словам Трампа, европейские лидеры на встрече в Белом доме с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины.
Трамп также добавил, что не будет присутствовать на возможных переговорах Зеленского и Путина.
Встреча Трампа и Зеленского в США
Напомним, 18 августа в США прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ обратили внимание, что Зеленский надел на встречу пиджак. По некоторым данным, на этом настоял Белый дом.
Отвечая на вопросы СМИ, Трамп и Зеленский подчеркнули, что хотят прекращения войны. Трамп заявил, что американская поддержка Украины сохранится. Кроме того, Трамп не исключил отправки американских войск в Украину для поддержания потенциального мирного соглашения.
Также сообщалось, что Дональд Трамп съязвил на тему непроведения выборов президента в Украине во время действия военного положения. Представители СМИ заметили, что после окончания пресс-конференции, в Овальный кабинет занесли большую карту Украины.
После этого состоялась еще одна встреча - с участием европейских лидером и генсека НАТО. Как сообщил потом Трамп, на ней обсуждались гарантии безопасности для Украины.
По итогам встречи лидеры договорились в течение десяти дней проработать гарантии безопасности, а через две недели ожидается первая встреча Зеленского с Путиным. Подробнее об итогах саммита читайте здесь.
Также мы писали, где может состояться историческая встреча.
