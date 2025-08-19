"Путин должен вести себя хорошо, а Зеленский - проявить гибкость": Трамп сделал новые заявления

Президент США Дональд Трамп на следующий день после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским дал интервью телеканалу Fox News и сделал ряд заявлений.

Дональд Трамп дал интервью по телефону, которое транслировалось в эфире телеканала Fox News. Издания Украины и России опубликовали выдержки из речи Трампа.

По данным украинского издания "Страна", Трамп высказался о возможной встрече Путина и Зеленского.

"Сначала дайте ему, дайте им встретиться. Знаете, они не были совсем уж лучшими друзьями, у них не очень-то получалось ладить друг с другом. Я вчера звонил президенту Путину, и у нас с ним хорошие отношения. Но, знаете ли, это важно только в том случае, если мы что-то делаем, в противном случае мне все равно.

У меня с ним хорошие отношения, но я хочу, чтобы все было сделано. Я надеюсь, что президент Путин будет вести себя хорошо, а если нет, ситуация будет тяжелой. Я надеюсь, что Зеленский, президент Зеленский, сделает то, что должен. Он также должен проявить гибкость", - заявил президент США.

Также издание приводит цитату Трампа о том, что "невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО". Также глава США заявил, что пока он остается на посту, американских войск в Украине не будет.

Кроме того, Трамп заявил, что Франция, Британия и Германия хотят разместить свои войска в Украине, и это "не создаст проблем с Россией". А издание РБК-Украина приводит слова Трампа, что Украина "получит много земли".

Также ряд цитат Трампа приводит российское агентство РИА Новости. По словам Трампа, европейские лидеры на встрече в Белом доме с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины.

Трамп также добавил, что не будет присутствовать на возможных переговорах Зеленского и Путина.

Встреча Трампа и Зеленского в США

Напомним, 18 августа в США прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ обратили внимание, что Зеленский надел на встречу пиджак. По некоторым данным, на этом настоял Белый дом.

Отвечая на вопросы СМИ, Трамп и Зеленский подчеркнули, что хотят прекращения войны. Трамп заявил, что американская поддержка Украины сохранится. Кроме того, Трамп не исключил отправки американских войск в Украину для поддержания потенциального мирного соглашения.

Также сообщалось, что Дональд Трамп съязвил на тему непроведения выборов президента в Украине во время действия военного положения. Представители СМИ заметили, что после окончания пресс-конференции, в Овальный кабинет занесли большую карту Украины.

После этого состоялась еще одна встреча - с участием европейских лидером и генсека НАТО. Как сообщил потом Трамп, на ней обсуждались гарантии безопасности для Украины.

По итогам встречи лидеры договорились в течение десяти дней проработать гарантии безопасности, а через две недели ожидается первая встреча Зеленского с Путиным. Подробнее об итогах саммита читайте здесь.

Также мы писали, где может состояться историческая встреча.

