Макрон после встречи с Трампом призвал продолжать давление на Россию
Опубликовано:
Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в соцсети пост по итогам встречи европейских лидеров с Зеленским и Трампом, и высказался о продолжении давления на Россию, передает NUR.KZ.
Публикация появилась в аккаунте Эммануэля Макрона в соцсети Х.
"В Вашингтоне, вместе с президентом Зеленским и нашими партнерами, мы подтвердили президенту Трампу нашу решимость продолжать объединять наши усилия ради прочного и долгосрочного мира, который будет защищать интересы Украины и безопасность Европы.
Такой мир обязательно потребует предоставления Украине надежных гарантий безопасности, над которыми мы решили работать в очень конкретных условиях с Соединенными Штатами.
Для нас также очевидно, что давление на Россию должно продолжаться до тех пор, пока этот мир не установится", - написал Макрон.
Напомним, вчера в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Отвечая на вопросы СМИ, Трамп и Зеленский подчеркнули, что хотят прекращения войны.
Трамп заявил, что независимо от того, как пройдет встреча с Зеленским и европейскими лидерами, американская поддержка Украины сохранится. А Зеленский заявил, что Украина готова найти "дипломатический способ" прекращения войны с Россией и отметил, что Киев заинтересован в трехсторонней встрече с Москвой и Вашингтоном.
Кроме того, Трамп не исключил отправки американских войск в Украину для поддержания потенциального мирного соглашения.
Затем в Вашингтоне состоялась еще одна встреча - с участием европейских лидером и генсека НАТО. Как сообщил потом Трамп, на ней обсуждались гарантии безопасности для Украины.
По итогам встречи лидеры договорились в течение десяти дней проработать гарантии безопасности, а через две недели ожидается первая встреча Зеленского с Путиным. Подробнее об итогах саммита читайте здесь.
После стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет обсуждать вопрос территорий только с Владимиром Путиным.
Сегодня мы писали, что президент США подвел итоги переговоров с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. А также Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор - Трамп проинформировал коллегу об итогах переговоров.
Также стало известно, что Зеленский и Трамп обменялись подарками во время встречи. Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф, которую ему передал украинский военный. В ответ американский лидер подарил президенту Украины символические ключи от Белого дома.
Также мы писали, что Трамп показал Зеленскому и Макрону свою коллекцию кепок - фото, как президент США демонстрирует кепку с надписью "Еще 4 года", опубликовала советница Трампа.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2276901-makron-posle-vstrechi-s-trampom-prizval-prodolzhat-davlenie-na-rossiyu/
