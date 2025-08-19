Макрон после встречи с Трампом призвал продолжать давление на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в соцсети пост по итогам встречи европейских лидеров с Зеленским и Трампом, и высказался о продолжении давления на Россию, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в аккаунте Эммануэля Макрона в соцсети Х.

"В Вашингтоне, вместе с президентом Зеленским и нашими партнерами, мы подтвердили президенту Трампу нашу решимость продолжать объединять наши усилия ради прочного и долгосрочного мира, который будет защищать интересы Украины и безопасность Европы.

Такой мир обязательно потребует предоставления Украине надежных гарантий безопасности, над которыми мы решили работать в очень конкретных условиях с Соединенными Штатами.

Для нас также очевидно, что давление на Россию должно продолжаться до тех пор, пока этот мир не установится", - написал Макрон.

Напомним, вчера в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Отвечая на вопросы СМИ, Трамп и Зеленский подчеркнули, что хотят прекращения войны.

Трамп заявил, что независимо от того, как пройдет встреча с Зеленским и европейскими лидерами, американская поддержка Украины сохранится. А Зеленский заявил, что Украина готова найти "дипломатический способ" прекращения войны с Россией и отметил, что Киев заинтересован в трехсторонней встрече с Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, Трамп не исключил отправки американских войск в Украину для поддержания потенциального мирного соглашения.

Затем в Вашингтоне состоялась еще одна встреча - с участием европейских лидером и генсека НАТО. Как сообщил потом Трамп, на ней обсуждались гарантии безопасности для Украины.

По итогам встречи лидеры договорились в течение десяти дней проработать гарантии безопасности, а через две недели ожидается первая встреча Зеленского с Путиным. Подробнее об итогах саммита читайте здесь.

После стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет обсуждать вопрос территорий только с Владимиром Путиным.

Сегодня мы писали, что президент США подвел итоги переговоров с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. А также Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор - Трамп проинформировал коллегу об итогах переговоров.

Также стало известно, что Зеленский и Трамп обменялись подарками во время встречи. Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф, которую ему передал украинский военный. В ответ американский лидер подарил президенту Украины символические ключи от Белого дома.

Также мы писали, что Трамп показал Зеленскому и Макрону свою коллекцию кепок - фото, как президент США демонстрирует кепку с надписью "Еще 4 года", опубликовала советница Трампа.

