"Еще 4 года": Трамп показал Зеленскому свою коллекцию кепок

Специальный помощник и советник по коммуникациям президента США Дональда Трампа Марго Мартин показала в соцсети Трампа, демонстрирующего Зеленскому и Макрону свою коллекцию кепок, передает NUR.KZ.
Публикация появилась в аккаунте Марго Мартин в соцсети Х.
"Президент Дональд Трамп показывает Зеленскому и Макрону свою кепку с надписью "Еще 4 года", - написала советник, сопроводив пост смеющимся эмодзи.
Напомним, вчера в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Отвечая на вопросы СМИ, Трамп и Зеленский подчеркнули, что хотят прекращения войны.
Трамп заявил, что независимо от того, как пройдет встреча с Зеленским и европейскими лидерами, американская поддержка Украины сохранится. А Зеленский заявил, что Украина готова найти "дипломатический способ" прекращения войны с Россией и отметил, что Киев заинтересован в трехсторонней встрече с Москвой и Вашингтоном.
Кроме того, Трамп не исключил отправки американских войск в Украину для поддержания потенциального мирного соглашения.
Затем в Вашингтоне состоялась еще одна встреча - с участием европейских лидером и генсека НАТО. Как сообщил потом Трамп, на ней обсуждались гарантии безопасности для Украины.
По итогам встречи лидеры договорились в течение десяти дней проработать гарантии безопасности, а через две недели ожидается первая встреча Зеленского с Путиным. Подробнее об итогах саммита читайте здесь.
После стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет обсуждать вопрос территорий только с Владимиром Путиным.
Сегодня мы писали, что президент США подвел итоги переговоров с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. А также Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор - Трамп проинформировал коллегу об итогах переговоров.
Также стало известно, что Зеленский и Трамп обменялись подарками во время встречи. Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф, которую ему передал украинский военный. В ответ американский лидер подарил президенту Украины символические ключи от Белого дома.
