Спортивная клюшка и ключи от Белого дома: Зеленский и Трамп обменялись подарками во время встречи
Опубликовано:
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время вчерашней встречи вручили друг другу символические подарки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу президента Украины.
По информации официального интернет-представительства президента Украины, Владимир Зеленский подарил Дональду Трампу клюшку для игры в гольф, которую ему передал украинский военный. Сообщается, что мужчина во время войны потерял ногу и гольф стал для него частью реабилитации.
"Глава государства также показал видео, в котором военный обращается к президенту США с просьбой помочь Украине закончить войну справедливым и продолжительным миром", - написала пресс-служба Зеленского.
Дональд Трамп принял подарок и записал видео украинскому воину, где поблагодарил его за клюшку. В ответ американский лидер подарил президенту Украины символические ключи от Белого дома.
Напомним, вчера в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Отвечая на вопросы СМИ, Трамп и Зеленский подчеркнули, что хотят прекращения войны.
Трамп заявил, что независимо от того, как пройдет встреча с Зеленским и европейскими лидерами, американская поддержка Украины сохранится. А Зеленский заявил, что Украина готова найти "дипломатический способ" прекращения войны с Россией и отметил, что Киев заинтересован в трехсторонней встрече с Москвой и Вашингтоном.
Кроме того, Трамп не исключил отправки американских войск в Украину для поддержания потенциального мирного соглашения.
Затем в Вашингтоне состоялась еще одна встреча - с участием европейских лидером и генсека НАТО. Как сообщил потом Трамп, на ней обсуждались гарантии безопасности для Украины.
По итогам встречи лидеры договорились в течение десяти дней проработать гарантии безопасности, а через две недели ожидается первая встреча Зеленского с Путиным. Подробнее об итогах саммита читайте здесь.
После стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет обсуждать вопрос территорий только с Владимиром Путиным.
Сегодня мы писали, что президент США подвел итоги переговоров с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. А также Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор - Трамп проинформировал коллегу об итогах переговоров.
