Трамп и Путин поговорили по телефону после визита Зеленского в Белый дом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, Трамп проинформировал коллегу об итогах переговоров с Зеленским и лидерами ЕС.

О телефонном разговоре в своей соцсети сообщил Трамп, не вдаваясь в подробности. Он лишь написал, что проинформировал Путина об итогах встречи с Зеленским.

Между тем помощник Путина Юрий Ушаков раскрыл подробности разговора. Его слова опубликовал сайт Кремля.

По словам Ушакова, разговор состоялся по инициативе Трампа, а сама беседа носила "откровенный и весьма конструктивный характер".

Ушаков подтвердил, что Трамп рассказал Путину об итогах переговоров в Белом доме, а глава РФ в свою очередь высказался в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины.

"В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах.

Характерно, что Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня", - заявил помощник Путина.

В заключение разговора Путин поблагодари Трампа за хорошую организацию встречи на Аляске и отметил важность предпринимаемых лично Трампом усилий в поиске решений ситуации в Украине.

Напомним, вчера в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Отвечая на вопросы СМИ, Трамп и Зеленский подчеркнули, что хотят прекращения войны.

Трамп заявил, что независимо от того, как пройдет встреча с Зеленским и европейскими лидерами, американская поддержка Украины сохранится. А Зеленский заявил, что Украина готова найти "дипломатический способ" прекращения войны с Россией и отметил, что Киев заинтересован в трехсторонней встрече с Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, Трамп не исключил отправки американских войск в Украину для поддержания потенциального мирного соглашения.

После этого в Вашингтоне состоялась еще одна встреча - с участием европейских лидером и генсека НАТО. Как сообщил потом Трамп, на ней обсуждались гарантии безопасности для Украины.

По итогам встречи лидеры договорились в течение десяти дней проработать гарантии безопасности, а через две недели ожидается первая встреча Зеленского с Путиным. Подробнее об итогах саммита читайте здесь.

