Зеленский заявил, что будет обсуждать вопрос территорий только с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет обсуждать вопрос территорий только с Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК-Украина.

Об этом он сказал после саммита в Вашингтоне.

"У нас была долгая беседа об этом, очень важно понимать, что некоторые части нашего государства, часть востока и Крым, были оккупированы не из-за того, что одна армия давит на другую и другая шагает назад. А потому, что не было боевых действий, например, в Крыму, массированных, поэтому нельзя говорить, что за такой-то срок оккупирована такая большая часть, потому что у россиян сильная армия", - заявил глава Украины.

Он подчеркнул, что такие моменты важны не для того, чтобы кого-то обвинять, а для того, чтобы президент США понимал, какие есть реальные продвижения армий, и какая есть сила у Вооруженных сил Украины.

Он также добавил, что вопрос территорий останется между ним и Путиным.

"Мне кажется, президент (США - прим. ред.) услышал, видел это, и это важная информация. И поэтому вопрос территорий - это вопрос, который мы оставим между мной и Путиным", - заявил Зеленский.

Напомним, вчера в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Отвечая на вопросы СМИ, Трамп и Зеленский подчеркнули, что хотят прекращения войны.

Трамп заявил, что независимо от того, как пройдет встреча с Зеленским и европейскими лидерами, американская поддержка Украины сохранится. А Зеленский заявил, что Украина готова найти "дипломатический способ" прекращения войны с Россией и отметил, что Киев заинтересован в трехсторонней встрече с Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, Трамп не исключил отправки американских войск в Украину для поддержания потенциального мирного соглашения.

После этого в Вашингтоне состоялась еще одна встреча - с участием европейских лидером и генсека НАТО. Как сообщил потом Трамп, на ней обсуждались гарантии безопасности для Украины.

По итогам встречи лидеры договорились в течение десяти дней проработать гарантии безопасности, а через две недели ожидается первая встреча Зеленского с Путиным. Подробнее об итогах саммита читайте здесь.

