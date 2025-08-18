"Путин получил все, что хотел": Трамп ответил на критику и сделал заявление о принадлежности Крыма
Опубликовано:
Дональд Трамп набросился с критикой на сенатора Криса Мерфи, который заявил, что Владимир Путин получил от встречи с лидером США "все, что хотел", передает NUR.KZ.
Дональд Трамп опубликовал серию постов в Truth Social, где высказался о войне в Украине и ходе переговоров. Сначала Трамп гневно ответил сенатору Крису Мерфи.
В интервью NBC News Крис Мерфи раскритиковал лидера США и заявил, что "Путин получил от встречи с Трампом все, что хотел". В ответ Трамп прошелся даже по внешности сенатора.
"Весьма непривлекательный (как внешне, так и внутренне!) сенатор от Коннектикута Крис Мерфи заявил: "Путин получил всё, что хотел". На самом деле, "никто ничего не получил", слишком рано, но уже близко.
Мерфи - легковес, который считает, что визит российского президента в Америку выгодно его выставил. На самом деле, президенту Путину было очень трудно это сделать. Эту войну можно закончить прямо сейчас, но такие глупцы, как Крис Мерфи, Джон Болтон и другие, значительно усложняют этот процесс",- написал Трамп.
В следующей публикации он высказался о принадлежности Крыма и вопросу вхождения Украины в НАТО.
"Президент Украины Зеленский может практически немедленно прекратить войну с Россией, если захочет, или же продолжить борьбу. Вспомните, как все начиналось. Не вернуть Обаму, получившего Крым (12 лет назад, без единого выстрела!), и НИКАКОГО ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!" - написал Трамп.
Кроме того, Трамп опроверг ряд публикаций о том, что он не хочет принимать европейских лидеров в Белом доме.
"На самом деле, это большая честь для Америки!" - заявил Трамп.
Добавим, по информации источников агентства BILD, Трамп решил провести встречу один на один с Владимиром Зеленским, хотя украинского лидера в Вашингтон сопровождают канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские политики.
"Источники BILD сообщают, что только после переговоров тет-а-тет между президентом Украины и США к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Планируется совместный рабочий ужин и обсуждение в расширенном составе", - утверждает издание.
Ранее Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске - он считает, что они прошли в конструктивной атмосфере. Дональд Трамп тоже подвел итоги переговоров - по его словам, пока цели достичь не удалось, но есть очень хорошие шансы ее достичь.
Также Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом в Анкоридже, назвал украинский народ братским.
Американский президент после встречи с Владимиром Путиным дал интервью Fox News, где подробно рассказал о переговорах с российским коллегой.
Также появились кадры пресс-конференции по итогам переговоров, на которых Владимир Путин на английском языке пригласил Дональда Трампа в Москву.
Пресс-секретарь президента Токаева Руслан Желдибай сообщил, что Казахстан приветствует встречу президентов России и США в Анкоридже как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне.
А президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Белого дом Дональдом Трампом. Украинский лидер написал, что поддерживает предложение своего американского коллеги о трехсторонней встрече Украина - США - Россия. А также сообщил, что в понедельник отправиться в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом.
После разговора с лидерами Европы Трамп опубликовал заявление по итогам всех проведенных им переговоров, связанных с саммитом на Аляске. Он ожидает 18 августа встречи с Владимиром Зеленским, а после организацию трехсторонней встречи.
При этом, спецпосланник Трампа заявил, что Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2276232-putin-poluchil-vse-chto-hotel-tramp-otvetil-na-kritiku-i-sdelal-zayavlenie-o-prinadlezhnosti-kryma/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах