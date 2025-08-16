Путин назвал украинский народ братским, подводя итоги переговоров с Трампом
Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом в Анкоридже, назвал украинский народ братским, передает РИА Новости.
В ходе совместной пресс-конференции с президентом США Путин заявил, что Россия считает украинский народ братским.
"Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни", - сказал он.
Напомним, встреча двух лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут.
Президент России подвел итоги своих переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске - он считает, что они прошли в конструктивной атмосфере.
Дональд Трамп тоже подвел итоги переговоров - по его словам, пока цели достичь не удалось, но есть очень хорошие шансы ее достичь.
