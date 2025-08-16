Зеленский поговорил с Трампом после саммита на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Белого дом Дональдом Трампом. Украинский лидер в своем Telegram-канале сообщил, что обсудил итоги переговоров РФ и США, передает NUR.KZ.

Зеленский отметил, что провел длительный и содержательный разговор с президентом США. Он также уточнил, что сначала говорил один на один, а после с участием европейских лидеров.

"Украина вновь подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира", - написал украинский лидер.

Он также отметил, что Дональд Трамп сообщил ему о своей встрече с российским лидером, и проинформировал об основных пунктах разговора.

"Мы поддерживаем предложение президента Трампа о трехсторонней встрече Украина - Америка - Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого", - написал Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что намерен обсудить это в понедельник в Вашингтоне со своим американским коллегой.

Ранее президент России подвел итоги своих переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске - он считает, что они прошли в конструктивной атмосфере.

Дональд Трамп тоже подвел итоги переговоров - по его словам, пока цели достичь не удалось, но есть очень хорошие шансы ее достичь.

Также Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом в Анкоридже, назвал украинский народ братским.

Американский президент после встречи с Владимиром Путиным дал интервью Fox News, где подробно рассказал о переговорах с российским коллегой.

Также появились кадры пресс-конференции по итогам переговоров, на которых Владимир Путин на английском языке пригласил Дональда Трампа в Москву.

Сегодня пресс-секретарь президента Токаева Руслан Желдибай сообщил, что Казахстан приветствует встречу президентов России и США в Анкоридже как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.