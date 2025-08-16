"Продолжим поддерживать Украину": лидеры стран ЕС сделали заявление по итогам встречи Трампа и Путина

Лидеры Евросоюза и Великобритании сделали заявление по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Европейского совета.

"ликовано заявление президента Макрона, премьер-министра Мелони, канцлера Мерца, премьер-министра Стармера, президента Стабба, премьер-министра Туска, президента Коста, президента фон дер Ляйен.

"Президент Трамп проинформировал нас и президента Зеленского о результатах своей встречи с президентом России, состоявшейся 15 августа 2025 года на Аляске. Лидеры приветствовали усилия президента Трампа по прекращению убийств в Украине, окончанию агрессивной войны России и достижению справедливого и прочного мира", - говорится в заявлении.

Лидеры европейских стран отметили, что согласно замыслу президента Трампа, следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского.

"Мы также готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы. Мы четко понимаем, что Украина должна иметь железобетонные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности", - говорится в заявлении.

Коалиция желающих готова играть активную роль, подчеркнули лидеры стран ЕС и Великобритании.

"Не должно быть никаких ограничений для вооруженных сил Украины или ее сотрудничества с третьими странами. Россия не может налагать вето на путь Украины в ЕС и НАТО. Решения по своей территории будет принимать Украина. Международные границы не должны изменяться силой. Мы продолжим оказывать поддержку Украине. Мы полны решимости сделать еще больше для укрепления Украины, чтобы положить конец боевым действиям и достичь справедливого и прочного мира", - заявили они.

Также говорится, что европейские страны готовы продолжать давление на Россию - усиливать санкции и более широкие экономические меры, чтобы оказывать давление на военную экономику России до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир.

Ранее президент России подвел итоги своих переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске - он считает, что они прошли в конструктивной атмосфере.

Дональд Трамп тоже подвел итоги переговоров - по его словам, пока цели достичь не удалось, но есть очень хорошие шансы ее достичь.

Также Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом в Анкоридже, назвал украинский народ братским.

Американский президент после встречи с Владимиром Путиным дал интервью Fox News, где подробно рассказал о переговорах с российским коллегой.

Также появились кадры пресс-конференции по итогам переговоров, на которых Владимир Путин на английском языке пригласил Дональда Трампа в Москву.

Сегодня пресс-секретарь президента Токаева Руслан Желдибай сообщил, что Казахстан приветствует встречу президентов России и США в Анкоридже как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне.

Также сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Белого дом Дональдом Трампом. Украинский лидер написал, что поддерживает предложение своего американского коллеги о трехсторонней встрече Украина - США - Россия. А также сообщил, что в понедельник отправиться в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом.

После разговора с лидерами Европы Трамп опубликовал заявление по итогам всех проведенных им переговоров, связанных с саммитом на Аляске. Он ожидает 18 августа встречи с Владимиром Зеленским, а после организацию трехсторонней встречи.

