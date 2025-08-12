jitsu gif
    "Путин просил о встрече": в Белом доме рассказали, почему Зеленского не позвали на саммит на Аляске

    Опубликовано:

    Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019
    Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019. Фото: Mikhail Svetlov / Getty Images

    Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт на брифинге для журналистов рассказала, почему на саммит на Аляске, где встретятся Трамп и Путин, не позвали Зеленского, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

    Как сообщает издание, на брифинге в Белом доме сегодня пресс-секретаря Дональда Трампа спросили, почему президент Украины Владимир Зеленский не был приглашен на переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

    "Эта встреча состоялась, потому что президент России попросил президента США о встрече через своего специального представителя Стива Виткоффа. Президент (Трамп - прим.ред.) соглашается на эту встречу по просьбе президента Путина", - сообщила Каролин Левитт.

    Левитт также отметила, что главная цель саммита, который состоится 15 августа на Аляске, добиться того, чтобы Трамп и Путин пришли к решению вопроса по урегулированию конфликта с Украиной - "чтобы положить конец этой войне".

    "Президент хочет мирного соглашения, он хочет, чтобы эта война закончилась", - заявила Левитт, озвучивая главные намерения Трампа на предстоящей встрече.

    Напомним, в эту пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина. Главным вопросом встречи станет ситуация в Украине.

    Позже Трамп поделился ожиданиями от встречи с Путиным. Американский президент заявил, что попросит главу РФ завершить войну в Украине. При этом Трамп добавил, что ждет конструктивной встречи с российским лидером.

    "Следующая встреча будет с Зеленским и Путиным, или Зеленским, Путиным и мной. Я хочу организовать встречу двух лидеров", - заявил он.

    При этом Зеленский ранее уже заявлял, что Киев готов к переговорам, но "дарить свою землю" не будет.

    В ответ на это Дональд Трамп заявил, что удивлен отказом Зеленского уступить России территории ради заключения мирного соглашения.

    Однако сегодня зарубежное издание сообщило, что Зеленский готов пойти на уступку территорий, уже контролируемых Россией.

    Ситуация в Украине
