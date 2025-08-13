Нетаньяху обратился к иранцам и призвал их к восстанию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Ирана, призвав их поднять восстание против руководства страны. Он пообещал поддержку от Израиля, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"В эту адскую летнюю жару у вас даже нет чистой, холодной воды, чтобы напоить своих детей. Какое лицемерие. Какое презрение к иранскому народу", — сказал Нетаньяху.

Израильский премьер призвал иранцев «выйти на улицы, протестовать против тирании и требовать справедливости и ответственности».

"Вы не одни. Израиль с вами. Весь свободный мир с вам", — подчеркнул он.

Нетаньяху пообещал иранцам, что «как только ваша страна станет свободной, лучшие израильские эксперты по водным ресурсам хлынут в каждый иранский город, привозя передовые технологии и ноу-хау».

