Нетаньяху обратился к иранцам и призвал их к восстанию
Опубликовано:
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Ирана, призвав их поднять восстание против руководства страны. Он пообещал поддержку от Израиля, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
"В эту адскую летнюю жару у вас даже нет чистой, холодной воды, чтобы напоить своих детей. Какое лицемерие. Какое презрение к иранскому народу", — сказал Нетаньяху.
Израильский премьер призвал иранцев «выйти на улицы, протестовать против тирании и требовать справедливости и ответственности».
"Вы не одни. Израиль с вами. Весь свободный мир с вам", — подчеркнул он.
Нетаньяху пообещал иранцам, что «как только ваша страна станет свободной, лучшие израильские эксперты по водным ресурсам хлынут в каждый иранский город, привозя передовые технологии и ноу-хау».
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2274627-netanyahu-obratilsya-k-irancam-i-prizval-ih-k-vosstaniyu/
