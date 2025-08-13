Мадонна призвала папу римского приехать в Газу, "пока не стало слишком поздно"

Американская певица Мадонна призвала папу римского Льва XIV посетить Газу и помочь палестинским детям, пока не стало слишком поздно. Свое обращение к понтифику она разместила в инстаграме, подчеркнув, что он — единственный, кому не может быть отказано во въезде в анклав.

«Святейший Отец, пожалуйста, отправляйтесь в Газу и принесите свой свет детям, пока не стало слишком поздно», — написала Мадонна.

«Как мать, я не могу смотреть на их страдания. Судьба детей в этом мире — дело каждого. Вы — единственный из нас, кому не может быть отказано во въезде», — заявила певица.

Ранее Великобритания, ЕС, Австралия, Канада и Япония опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что на глазах всего мира в секторе разворачивается голод, и потребовали немедленных шагов для облегчения доставки гуманитарной помощи в Газу.

Израиль сталкивается с растущим международным давлением в связи с гуманитарной ситуацией в Газе. О ее масштабах известно в основном со слов подконтрольных ХАМАС палестинских структур и местных журналистов, некоторых из которых Израиль также связывает с ХАМАС.

Свежая публикация по теме: Нетаньяху обратился к иранцам и призвал их к восстанию

Израильские власти отрицают наличие голода в секторе Газа и обвиняют агентства ООН в том, что они не забирают скопившуюся на пограничных пунктах гуманитарную помощь и не доставляют её дальше.

По некоторым данным израильских источников, речь идет о тоннах грузов. Однако гуманитарные агентства ООН настаивают, что сталкиваются с препятствиями и задержками при сборе помощи из контролируемых Израилем приграничных зон.

«Нам нужно, чтобы гуманитарные ворота были полностью открыты, чтобы спасти этих невинных детей. Времени больше нет. Пожалуйста, скажите, что вы поедете. С любовью, Мадонна», — говорится в обращении певицы к папе римскому.

В июле папа Лев XIV вновь призвал к прекращению огня в секторе Газа после того, как в результате израильского удара погибли три человека, укрывшихся в католической церкви в городе Газа.

«Я призываю международное сообщество соблюдать гуманитарное право и уважать обязательство защищать мирных жителей, а также запрет на коллективное наказание, неизбирательное применение силы и принудительное перемещение населения», — завил папа (цитата по PA News).

С самого начала войны в Газе Мадонна произносила со сцены на своих концертах эмоциональные речи в поддержку палестинцев.

Она призвала поклонников нести на Ближний Восток «мир, свет и любовь» — как по отдельности, так и сообща.

«Я не указываю ни на кого пальцем, не обвиняю и не принимаю чью-либо сторону. Все страдают. В том числе матери заложников. Я молюсь, чтобы и их освободили», — говорится в посте Мадонны.

Заявление U2

Незадолго до публикации Мадонны фронтмен ирландской группы U2 Боно и его музыканты также опубликовали заявление, изложив свою позицию по этому вопросу.

«Наша группа солидарна с народом Палестины, который искренне стремится к миру и сосуществованию с Израилем, и с их законным требованием о государственности. Мы солидарны с оставшимися заложниками и просим кого-нибудь разумного договориться об их освобождении», — написал Боно.

Военная кампания Израиля в Газе началась после нападения ХАМАС на южные израильские территории 7 октября 2023 года, в результате которого были зверски убиты более 1200 человек и более 250 взяты в заложники и увезены в сектор Газа.

С тех пор при содействии международных посредников боевики ХАМАС вернули Израилю часть заложников, десятки из них — мертвыми.

По данным израильской разведки, в руках ХАМАС остаются порядка 50 человек, из которых в живых остаются не более 20. Израиль неоднократно давал понять, что интенсивная военная фаза будет закончена после возвращения последнего заложника.

На прошлой неделе ХАМАС распространил пропагандистское видео, на котором израильский заложник в изможденном состоянии роет собственную могилу в узком подземном тоннеле.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.