Мадонна призвала папу римского приехать в Газу, "пока не стало слишком поздно"

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Новости русской службы Би-би-си

    Мадонна призвала папу римского приехать в Газу, "пока не стало слишком поздно"

    Опубликовано:

    Мадонна
    Мадонна. Фото: Pablo Porcuinculo/Getty Images

    Американская певица Мадонна призвала папу римского Льва XIV посетить Газу и помочь палестинским детям, пока не стало слишком поздно. Свое обращение к понтифику она разместила в инстаграме, подчеркнув, что он — единственный, кому не может быть отказано во въезде в анклав.

    «Святейший Отец, пожалуйста, отправляйтесь в Газу и принесите свой свет детям, пока не стало слишком поздно», — написала Мадонна.

    «Как мать, я не могу смотреть на их страдания. Судьба детей в этом мире — дело каждого. Вы — единственный из нас, кому не может быть отказано во въезде», — заявила певица.

    Ранее Великобритания, ЕС, Австралия, Канада и Япония опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что на глазах всего мира в секторе разворачивается голод, и потребовали немедленных шагов для облегчения доставки гуманитарной помощи в Газу.

    Израиль сталкивается с растущим международным давлением в связи с гуманитарной ситуацией в Газе. О ее масштабах известно в основном со слов подконтрольных ХАМАС палестинских структур и местных журналистов, некоторых из которых Израиль также связывает с ХАМАС.

    Свежая публикация по теме:
    Нетаньяху обратился к иранцам и призвал их к восстанию

    Израильские власти отрицают наличие голода в секторе Газа и обвиняют агентства ООН в том, что они не забирают скопившуюся на пограничных пунктах гуманитарную помощь и не доставляют её дальше.

    По некоторым данным израильских источников, речь идет о тоннах грузов. Однако гуманитарные агентства ООН настаивают, что сталкиваются с препятствиями и задержками при сборе помощи из контролируемых Израилем приграничных зон.

    «Нам нужно, чтобы гуманитарные ворота были полностью открыты, чтобы спасти этих невинных детей. Времени больше нет. Пожалуйста, скажите, что вы поедете. С любовью, Мадонна», — говорится в обращении певицы к папе римскому.

    В июле папа Лев XIV вновь призвал к прекращению огня в секторе Газа после того, как в результате израильского удара погибли три человека, укрывшихся в католической церкви в городе Газа.

    «Я призываю международное сообщество соблюдать гуманитарное право и уважать обязательство защищать мирных жителей, а также запрет на коллективное наказание, неизбирательное применение силы и принудительное перемещение населения», — завил папа (цитата по PA News).

    С самого начала войны в Газе Мадонна произносила со сцены на своих концертах эмоциональные речи в поддержку палестинцев.

    Она призвала поклонников нести на Ближний Восток «мир, свет и любовь» — как по отдельности, так и сообща.

    «Я не указываю ни на кого пальцем, не обвиняю и не принимаю чью-либо сторону. Все страдают. В том числе матери заложников. Я молюсь, чтобы и их освободили», — говорится в посте Мадонны.

    Заявление U2

    Незадолго до публикации Мадонны фронтмен ирландской группы U2 Боно и его музыканты также опубликовали заявление, изложив свою позицию по этому вопросу.

    «Наша группа солидарна с народом Палестины, который искренне стремится к миру и сосуществованию с Израилем, и с их законным требованием о государственности. Мы солидарны с оставшимися заложниками и просим кого-нибудь разумного договориться об их освобождении», — написал Боно.

    Военная кампания Израиля в Газе началась после нападения ХАМАС на южные израильские территории 7 октября 2023 года, в результате которого были зверски убиты более 1200 человек и более 250 взяты в заложники и увезены в сектор Газа.

    С тех пор при содействии международных посредников боевики ХАМАС вернули Израилю часть заложников, десятки из них — мертвыми.

    По данным израильской разведки, в руках ХАМАС остаются порядка 50 человек, из которых в живых остаются не более 20. Израиль неоднократно давал понять, что интенсивная военная фаза будет закончена после возвращения последнего заложника.

    На прошлой неделе ХАМАС распространил пропагандистское видео, на котором израильский заложник в изможденном состоянии роет собственную могилу в узком подземном тоннеле.

    Ситуация на Ближнем Востоке
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Новости русской службы Би-би-си«Как рабы». КНДР отправляет рабочих в Россию, где они попадают в жуткие условия. Расследование Би-би-сиПропаганда или предупреждение? Тайваньский телесериал показал, как может выглядеть китайское вторжение на островВременная защита. Британия начала отказывать украинцам в постоянном убежище

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.