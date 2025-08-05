Билла и Хиллари Клинтон вызвали для дачи показаний по делу Эпштейна

Биллу и Хиллари Клинтон направили повестки для дачи показаний по делу Джеффри Эпштейна. Их отправил комитет палаты представителей США, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По данным издания, Комитет палаты представителей США по надзору и правительственной реформе направил экс-президенту США Биллу Клинтому и его супруге повестки для дачи показаний по делу Джеффри Эпштейна.

Помимо Клинтонов, аналогичные повестки получили бывшие высокопоставленные чиновники - Джеймс Коми, Лоретта Линч, Эрик Холдер, Меррик Гарленд, Роберт Мюллер, Уильям Барр, Джефф Сешнс и Альберто Гонсалес.

Сообщается также, что отдельно председатель комитета Джеймс Комер направил в Минюст США требование о предоставлении всех документов, связанных с расследованием деятельности Эпштейна.

Дело Эпштейна

По данным РБК, дело Эпштейна - это резонансное дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна.

В 2008 году он признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию и покончил с собой, не дожидаясь решения суда.

Эпштейн считался создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам.

Файлами Эпштейна называют материалы его уголовного дела - это тысячи документов из свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и мейлов.

Там, в частности, содержатся данные о круге знакомств финансиста, среди которых оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов. Среди них - Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, брат нынешнего короля Великобритании Карла III, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, иллюзионист Дэвид Копперфильд, актеры Джон Керри и Дастин Хоффман, основатель Microsoft Билл Гейтс и другие.

Напомним, в июне этого года издание Politico сообщило, что Трамп был особенно раздражен намеками Илона Маска на то, что президент был связан с Эпштейном. Маск намекал, что Трамп был "в файлах Эпштейна".

В начале июля Илон Маск снова призвал обнародовать "файлы Эпштейна". Спустя некоторое время издание Axios опубликовало отчет Министерства юстиции США и ФБР, а также многочасовое видео, которые должны были пролить свет на смерть миллиардера Джеффри Эпштейна. По данным издания, правоохранители заявили, что у них нет доказательств того, что Эпштейн шантажировал влиятельных людей, вел "список клиентов" или был убит.

Позже Трамп обвинил Барака Обаму и Хиллари Клинтон, которые являются демократами, в фальсификации дела Эпштейна.

Затем Дональд Трамп поручил генпрокурору США рассекретить часть материалов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Кроме того, Русская служба Би-Би-Си писала, что споры вокруг дела Джеффри Эпштейна, умершего в тюремной камере осужденного педофила и друга американских элит, всерьез разделили сторонников Дональда Трампа.

Недавно Белый дом потом подтвердил, что имя президента США Дональда Трампа фигурирует в документах по делу Эпштейна.

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